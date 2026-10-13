Neuquén se ubicó entre las provincias con mayor deuda promedio por persona en agosto de 2026, pero mostró un nivel de morosidad inferior al promedio nacional. Según un informe de EcoGo y la Universidad Austral, los neuquinos registraron una deuda media de $6,9 millones por deudor, mientras que la mora alcanzó el 16,1% del crédito informado.

El relevamiento, que analiza el financiamiento a las personas físicas en todo el país, ubicó a Neuquén entre las jurisdicciones con mayor endeudamiento promedio, junto con Santa Cruz. A nivel nacional, la deuda promedio fue de $4,9 millones y la mora llegó al 18,4%.

El dato regional tiene otra particularidad: Neuquén registró el menor peso relativo del crédito a las familias en relación con su economía provincial, con un 5,3% del Producto Bruto Geográfico (PBG). En paralelo, Río Negro presentó una mora del 17,7%, también por debajo de la media argentina, aunque más cerca de ese nivel.

Neuquén, entre las provincias con mayor deuda por persona

Con $6,9 millones por deudor, Neuquén quedó entre las cuatro jurisdicciones con mayor endeudamiento promedio del país. Solo fue superada por Tierra del Fuego, con $8,6 millones, y CABA, con $7,2 millones; compartió el siguiente escalón con Santa Cruz.

La cifra neuquina supera en $2 millones el promedio nacional. En términos relativos, equivale a una deuda media aproximadamente un 41% mayor que la registrada en el conjunto del país.

Detrás de Neuquén aparecen La Pampa, con $6,5 millones; Chubut, con $6,2 millones; y Córdoba, con $5,7 millones.

En el extremo opuesto, Formosa registró el menor endeudamiento promedio, con $2,9 millones por deudor.

Estos montos describen el promedio de deuda registrado en cada jurisdicción, pero no significan que todas las familias deban esas cantidades. Tampoco permiten determinar, por sí solos, qué proporción de los ingresos de cada hogar se destina al pago de las cuotas.

La mora neuquina está por debajo de la media nacional

Pese al elevado monto promedio de deuda, Neuquén registró una mora del 16,1%, frente al 18,4% nacional.

La diferencia es de 2,3 puntos porcentuales. El indicador mide la proporción del monto de crédito que se encuentra en situación irregular, por lo que no debe confundirse con el porcentaje de personas endeudadas que tienen dificultades para pagar.

Río Negro también quedó por debajo del promedio argentino, con una mora del 17,7%. La Pampa presentó el nivel más bajo del país, con el 9,6%, seguida por CABA, con el 12,5%.

En cambio, Santa Cruz, que comparte con Neuquén una deuda promedio de $6,9 millones, registró una mora del 24,2%. La comparación muestra que un mayor monto de deuda no implica necesariamente un mayor porcentaje de incumplimiento.

Neuquén tiene el menor peso relativo del crédito en su economía

Otro dato del informe permite ampliar la mirada sobre la situación provincial: el crédito a las familias representó el 5,3% del PBG neuquino.

El indicador fue el más bajo entre las jurisdicciones analizadas en el relevamiento. CABA registró un 6,6%, mientras que Tucumán encabezó el ranking, con el 13,8%, seguida por Catamarca, con el 12,4%, y Formosa, con el 12,1%.

La relación entre crédito y PBG permite dimensionar el financiamiento a los hogares frente al tamaño de la economía provincial. Sin embargo, no equivale a una medición de la deuda sobre los ingresos familiares ni demuestra, por sí sola, que los hogares neuquinos tengan mayor capacidad de pago.

Para interpretar la situación local, es necesario considerar conjuntamente los montos adeudados, la mora y la evolución de los ingresos.

La morosidad sigue creciendo en Argentina

El informe de agosto también registró un deterioro general de la calidad del crédito. A nivel nacional, el financiamiento a las personas físicas alcanzó los $101,9 billones, con un crecimiento real del 0,8% respecto de julio y del 3,9% interanual.

Sin embargo, la mora por monto subió 0,3 puntos porcentuales en un mes y 9,8 puntos en un año. De esta manera, acumuló 22 meses consecutivos de aumento.

Además, el 27% de las personas con deuda registró al menos un saldo irregular, ocho puntos porcentuales más que un año antes.

La situación varía según el tipo de entidad. Los proveedores no financieros de crédito, entre ellos las fintech, presentaron una mora del 31,7%, frente al 16,1% del sistema financiero tradicional.

El plan de Neuquén para refinanciar deudas familiares

En este contexto, Neuquén puso en marcha el Plan Neuquino de Alivio Familiar y Recuperación Crediticia, destinado a facilitar la reorganización de deudas de las familias.

La propuesta contempla herramientas para refinanciar compromisos financieros en condiciones más accesibles. El Banco Provincia del Neuquén (BPN) fue la primera entidad en adherir a la iniciativa.

Según informó Mejorinformado.com en septiembre, cerca de 200 familias se habían sumado al plan y, durante sus primeros diez días, se habían otorgado más de $2.259 millones a través de esa línea de crédito.

El programa constituye un antecedente relevante para analizar cómo responde la provincia al problema del endeudamiento. No obstante, su impacto deberá evaluarse con datos posteriores sobre la cantidad de beneficiarios, las condiciones de refinanciación y el cumplimiento de las nuevas cuotas.