Este jueves 26 de noviembre por la mañana, fueron presentados dos camiones con autoescaleras de 30 metros y una autobomba urbana, que ya forman parte del equipamiento operativo de Bomberos de Neuquén. La actividad se realizó en la Plaza de las Banderas, donde los vecinos pudieron conocer de cerca las unidades y observar una demostración de su funcionamiento y despliegue. Además, anunciaron la colocación de una cabina de seguridad en el Balcón del Valle.

Se trata de dos escaleras marca Magirus, que fueron traídas desde España, especialmente diseñadas para intervenciones de rescate y emergencias en altura. La adquisición demandó una inversión de 1.534.557 dólares y representa un avance significativo en la capacidad de intervención ante incendios, rescates en altura y otras situaciones de emergencia.

En tanto, el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, presentaron tres vehículos de última generación que se suman a la flota del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Policía del Neuquén.

El gobernador Rolando Figueroa presentó tres vehículos de última generación.

Durante una entrevista en el programa La Primera Mañana, por AM550, el comisario mayor Cristian Soto, director de Bomberos de Neuquén, destacó el trabajo que demandó concretar la adquisición.

“Son dos escaleras marca Magirus, una marca exclusiva de fabricación para rescate”, explicó. También señaló que la compra fue el resultado de varios años de gestiones y trámites impulsados por distintas conducciones de Bomberos: “Estoy agradecido porque me tocó a mí recibirlas, pero detrás hay toda una historia de muchos compañeros que anhelaron esto y gestionaron el expediente”, expresó Soto.

Escaleras que alcanzan hasta 30 metros de altura

Una de las principales características del nuevo equipamiento es su capacidad para alcanzar aproximadamente 30 metros de altura, lo que permite acceder hasta un octavo o noveno piso e incluso, dependiendo de las condiciones, llegar a un décimo.

Las unidades cuentan con una jaula de rescate en el extremo de la escalera, con capacidad para transportar hasta tres bomberos completamente equipados. También permiten trasladar a personas que necesiten asistencia durante una emergencia. “En esa jaula de rescate pueden subirse tres bomberos con equipo. Tiene una capacidad de soporte aproximada de 300 kilos”, detalló el director de Bomberos.

El gobernador Rolando Figueroa presentó tres vehículos de última generación.

El equipamiento permitirá mejorar las intervenciones en incendios, rescates y otras situaciones que requieran acceder a sectores elevados de edificios. Además, facilitará procedimientos que hasta ahora demandaban maniobras más complejas y exponían al personal a mayores riesgos.

Soto mencionó, por ejemplo, los rescates de animales atrapados en árboles, situaciones en las que los efectivos muchas veces deben trepar o recurrir a escaleras convencionales. Con las nuevas unidades podrán realizar estas tareas con mejores condiciones de seguridad.

A estas unidades se suma una autobomba urbana equipada con un tanque de 2.000 litros de agua y una bomba centrífuga con capacidad para impulsar 2.000 litros por minuto. Su diseño liviano está pensado para facilitar la circulación en entornos urbanos e industriales y garantizar una primera intervención rápida ante un incendio.

Más seguridad ante el crecimiento edilicio de Neuquén

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, también destacó la importancia de la adquisición durante una entrevista con el móvil de AM550. Explicó que las nuevas unidades estarán disponibles para atender emergencias en Neuquén capital y otras localidades de la región.

“Es un día muy importante para todos los vecinos de Neuquén, Plottier, Centenario y la vecina provincia de Río Negro, porque este equipamiento que pasa a formar parte ahora de la Dirección de Bomberos de la Policía de Neuquén va a trabajar en situaciones de emergencia y de riesgo”, sostuvo.

Nicolini relacionó la incorporación con el crecimiento urbano y edilicio de la capital provincial. “En Neuquén capital hay más de 100 edificios en construcción, además de todos los edificios ya construidos. Es una situación muy riesgosa que podemos tener ante una emergencia en altura”, advirtió.

Las unidades permitirán realizar rescates en edificios elevados con mayor seguridad y eficiencia operativa.

El funcionario recordó que se trataba de un equipamiento reclamado por los bomberos desde hacía más de dos décadas. “Cuando asumimos la gestión nos decían que era un requerimiento de los bomberos de más de 20 años, que lo venían pidiendo y reclamando. Hoy es una realidad”, afirmó.

También puso el foco en la seguridad de los propios efectivos. Explicó que, ante determinadas intervenciones en altura, los bomberos debían acceder a las azoteas y realizar descensos mediante cuerdas. Con las nuevas escaleras, esos procedimientos podrán desarrollarse de manera más eficiente y segura.

Instalarán una cabina policial en el Balcón del Valle

En el marco de la jornada, Nicolini anunció otra medida destinada a reforzar la seguridad en el sector de la Plaza de las Banderas: la instalación de una cabina policial en el acceso cercano al espacio conocido como Balcón del Valle.

Según explicó el ministro, el puesto contará con presencia permanente de personal policial y tendrá como objetivo fortalecer la prevención en una zona frecuentada diariamente por deportistas, vecinos y turistas.

De esta manera, la presentación de las dos nuevas escaleras de rescate y el anuncio de un nuevo espacio de vigilancia preventiva marcaron una jornada vinculada con el fortalecimiento de la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias en Neuquén.