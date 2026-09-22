Neuquén abrirá un espacio de debate para pensar cómo puede seguir creciendo sin perder los elementos que construyeron su identidad. La charla “Patrimonio, identidad y desarrollo urbano: una oportunidad para Neuquén capital” se realizará el martes 29 de septiembre a las 10 en el Auditorio Municipal, ubicado en el subsuelo de la Municipalidad.

El encuentro estará a cargo de Tomás Vaccaro, abogado especialista en protección jurídica del patrimonio cultural y en derechos de autor. El profesional creció en la capital neuquina y planteará la necesidad de volver a mirar los edificios, calles, espacios públicos y entornos naturales que todavía forman parte de la memoria de la ciudad.

Vaccaro sostuvo que Neuquén atraviesa una etapa de fuerte crecimiento y que ese proceso también obliga a discutir qué elementos se quieren conservar. “Hay que buscar las maneras de visibilizar esos espacios del patrimonio que hacen que una ciudad pueda reconocerse a sí misma”, explicó en diálogo con Entretiempo por AM550.

Vaccaro sostuvo que la protección patrimonial también debe contemplar el patrimonio natural y la relación de la ciudad con el paisaje que la rodea.

El especialista remarcó que el patrimonio cultural también debe ser entendido como un recurso. En ese sentido, señaló que “es un recurso no renovable” porque cuando desaparece un edificio, una calle o un espacio que permite reconocer el paisaje urbano, recuperarlo después resulta mucho más difícil.

Neuquén tiene una normativa patrimonial que se acerca a cumplir 30 años

Uno de los puntos que Vaccaro llevará al encuentro será la necesidad de revisar la normativa vigente en la capital neuquina. Según explicó, la ciudad cuenta con una regulación sobre patrimonio que fue sancionada en 1997 y que está próxima a cumplir tres décadas.

Para el abogado, ese tiempo abre una oportunidad para analizar qué dificultades aparecieron durante el crecimiento urbano y qué herramientas pueden utilizarse en adelante. “Es oportuno quizás abrir este debate sobre de qué manera podemos reconocer y empezar a poner en palabras las dificultades que enfrentan las ciudades para, en su desarrollo, conservar su identidad”, afirmó.

La discusión también incluirá el rol del Municipio y del Concejo Deliberante. Vaccaro explicó que son los ámbitos que cuentan con herramientas legales para establecer mecanismos de protección sobre edificios y espacios públicos.

El especialista también planteó que la planificación puede incorporar incentivos para que determinados lugares privados mantengan características que forman parte de la historia local. “Cómo hacemos para que esos lugares o esos espacios, a veces privados, tengan incentivos para sostenerlos y, de esa manera, conservar entre todos la identidad de la ciudad”, señaló.

El patrimonio también incluye naturaleza y actividades culturales

La propuesta no se limitará a construcciones antiguas. Vaccaro sostuvo que la protección patrimonial también debe contemplar el patrimonio natural y la relación de la ciudad con el paisaje que la rodea.

En ese punto, destacó la importancia de pensar los espacios públicos de acuerdo con las condiciones de cada territorio. También planteó la necesidad de encontrar usos que permitan que esos lugares sigan siendo disfrutados por la comunidad.

“La protección patrimonial incluye el patrimonio natural”, afirmó. Para el especialista, ese enfoque permite preguntarse qué paisaje se quiere conservar y qué características de la ciudad se pretende mantener mientras se incorporan nuevas construcciones.

El encuentro estará a cargo de Tomás Vaccaro, abogado especialista en protección jurídica del patrimonio cultural y en derechos de autor y derechos conexos

La experiencia de San Martín de los Andes será uno de los casos que se presentarán durante la charla. Al momento de la entrevista, Vaccaro se encontraba en esa localidad participando del tercer Congreso de Patrimonio Cultural y explicó que allí existe una ordenanza vigente desde 2022.

Según detalló, esa normativa incluye incentivos y contempla la realización de un Congreso de Patrimonio cada dos años. En los encuentros participan vecinos que acercan preocupaciones concretas sobre lugares y transformaciones de la localidad.

“Fue la comunidad la que empezó a reconocer qué pasaba con esos espacios públicos, esos espacios privados que empezaban a transformarse y empezaban a perder identidad”, explicó Vaccaro.

El abogado también remarcó que las ciudades pueden aprender de experiencias desarrolladas en otros lugares. Algunas alternativas pueden adaptarse a las necesidades locales, mientras que otras permiten conocer de antemano qué dificultades tuvieron otros municipios.

Para el experto, el patrimonio además puede vincularse con el desarrollo turístico. Explicó que los edificios, las prácticas sociales y los espacios naturales protegidos pueden generar interés durante todo el año y ofrecer distintas experiencias según cada estación.

“Trabajar en clave del patrimonio cultural también es una oportunidad para el desarrollo turístico”, sostuvo.

La charla también buscará recuperar la memoria que permanece en los relatos de los vecinos. Vaccaro consideró que quienes conocen la historia de determinados lugares pueden aportar información para identificar espacios que todavía conservan características originales.

En ese sentido, mencionó la importancia de la autenticidad. Explicó que cuando un edificio desaparece y luego se reconstruye con otras tecnologías, puede quedar una representación del pasado, pero ya no el bien original. “Nadie protege lo que no conoce”, resumió.

La convocatoria está abierta a vecinos y profesionales interesados en el patrimonio, la planificación urbana y el desarrollo de Neuquén. El encuentro del martes 29 de septiembre buscará poner en común esas preocupaciones y abrir una discusión sobre cómo acompañar la transformación de la capital sin borrar las huellas que todavía permiten reconocer su historia.

La entrevista completa a Tomás Vaccaro:





