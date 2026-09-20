“Neuquén, la capital que más crece”: el libro que recorre la transformación de la ciudad

En el marco de la XIII Feria Internacional del Libro, que se desarrolló en el Museo Nacional de Bellas Artes(MNBA), la Municipalidad de Neuquén presentó este sábado 19 de septiembre la obra "Neuquén, la capital que más crece", una publicación institucional que reúne y documenta las principales políticas públicas llevadas adelante por la gestión de Mariano Gaido entre 2019 y 2026.

El libro fue coordinado y traducido por el equipo municipal y en sus capítulos refleja el crecimiento de una ciudad que fortaleció su infraestructura, amplió su conectividad y consolidó un modelo de desarrollo urbano integral, posicionando a la capital como un centro estratégico reconocido por la administración eficiente de los recursos públicos, una gestión moderna y una sólida articulación con el sector privado que genera condiciones favorables para la inversión, el desarrollo económico y la elección de Neuquén como un lugar ideal para vivir, trabajar y emprender.

Durante la jornada de presentación, el intendente Mariano Gaido expresó que “me enorgullece que la ciudad tenga su propio libro con acciones concretas de lo que se transformó en esta etapa que nos tocó gobernar”. Señaló además que el texto cuenta con datos completos, objetivos y estadísticos “para poder presentarlo a las visitas que llegan o cuando toca proyectar la capital en otros lugares del país”.

En este contexto, Gaido sostuvo que “Neuquén es la ciudad más linda y la que más crece en la Argentina”. Al mismo tiempo, agradeció a todo el equipo que participó en la elaboración del material y reafirmó el sentimiento de orgullo neuquino que representa contar con una herramienta formal de presentación institucional.

"Neuquén, la capital que más crece", una publicación institucional que reúne y documenta las principales políticas públicas llevadas adelante por la gestión de Mariano Gaido entre 2019 y 2026.

Estado presente y eficiente

Por su parte, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, remarcó que la presentación del libro busca otorgar una herramienta clave para cuando se recorre el país y el exterior, demostrando detalladamente las cualidades de la ciudad. Explicó que la publicación “cuenta quiénes somos los neuquinos, pero también quiénes queremos ser, lo que permite posicionar a la capital como un polo atractivo tanto para invertir como para habitar”.

Pasqualini: “La obra cuenta quiénes somos los neuquinos, pero también quiénes queremos ser, lo que permite posicionar a la capital como un polo atractivo tanto para invertir como para habitar”.

Pasqualini enfatizó que la gestión municipal viene llevando adelante y consolidando una ciudad con un claro perfil turístico, tecnológico e industrial, y que el libro pone de manifiesto cada decisión tomada en este proceso de transformación desde 2019 hasta la fecha. Bajo este argumento, destacó que el municipio mantiene una administración ordenada con superávit corriente desde hace seis años consecutivos, sosteniendo Estado presente y eficiente y garantizando que dicho superávit se destine hacia donde la ciudad más lo requiere.

En este punto, destacó el desarrollo de infraestructura pensada para el crecimiento productivo de Neuquén y el bienestar de las familias como la concreción de loteos con servicios, parques temáticos y la regularización e integración de los asentamientos informales para dotar a cada vecino de la totalidad de los servicios básicos.