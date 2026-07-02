Neuquén extendió hasta el 31 de julio la inscripción para acceder al incentivo ganadero

A fin de acompañar a los productores, el Gobierno de Neuquén resolvió prorrogar hasta el 31 de julio, inclusive, el plazo para la inscripción de beneficiarios al Programa de Incentivo para la Producción Ganadera Neuquina–Fase V, correspondiente al ciclo productivo 2025/2026.

La medida fue establecida por la Secretaría de Producción e Industria mediante la Resolución N° 85/2026. El objetivo es brindar más tiempo a los productores para completar la documentación necesaria y acceder a los beneficios del programa, en un contexto marcado por la prolongada sequía que afecta a la Provincia.

La decisión responde a un informe de la dirección provincial de Ganadería y Salud Animal, que señaló que el déficit hídrico registrado en la región provocó demoras en el movimiento de hacienda desde las zonas de veranada, reduciendo el tiempo disponible para que los productores pudieran reunir la documentación exigida para la convocatoria.

El Programa de Incentivo para la Producción Ganadera Neuquina–Fase V, creado por la Ley 3466, busca fortalecer la producción bovina, ovina, caprina y porcina mediante la asignación de aportes diferenciales que reconocen el esfuerzo de los productores en materia de productividad, cuidado ambiental y adopción de buenas prácticas ganaderas.

Desde la Secretaría de Producción e Industria se aclaró que la prórroga modifica únicamente la fecha de cierre de la convocatoria. Permanecen vigentes todas las condiciones de acceso, los requisitos, los valores de referencia y los montos establecidos originalmente para el programa.

La convocatoria, que había comenzado el 4 de mayo, permanecerá abierta hasta el 31 de julio, permitiendo que más productores puedan completar su inscripción y acceder a esta herramienta de acompañamiento destinada a fortalecer el desarrollo de la actividad ganadera en toda la Provincia.





