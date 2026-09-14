El Gobierno de Neuquén que conduce Rolando Figueroa continúa con su política de tolerancia cero ante los ñoquis y los corruptos en la Administración Pública. En esta ocasión, hoy se conoció el despido de cinco estatales que incurrieron en faltas graves: cuatro de ellos son faltantes a sus lugares de trabajo y uno es un estafador. De quiénes se trata.

El Ejecutivo convalidó una resolución del Consejo Provincial de Educación (CPE) y le impuso la exoneración a Martín Alfredo Martínez, quien se desempeñaba como empleado administrativo en el Distrito Escolar V, que tiene su sede en Chos Malal.

Le endilgaron transferencias, pagos de servicios y compras desde la cuenta bancaria de una de las autoridades de ese organismo.

Otra de las cesantías recayó sobre Carina María de Luján Miñana, quien era planta permanente de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

Los auditores dieron por acreditado que incurrió en abandono de cargo porque faltó en forma injustificada a su puesto laboral durante el período comprendido entre el 2 de enero y el 23 de julio de 2024.

Neuquén despidió además a Gonzalo Agustín Pinilla, personal de planta permanente de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia. Fue por abandono de cargo debido a sus inasistencias injustificadas a su puesto laboral durante el período comprendido entre el 2 y el 31 de enero, y el 2, 7, 16, 21, 22 y 23 de febrero de 2024.

En el documento oficial recordaron que el personal está obligado a cumplir con la “prestación del servicio con eficacia, capacidad y diligencia, en el lugar, condiciones de tiempo y forma que determinen las disposiciones vigentes”.

También el viernes se concretaron las cesantías de otros dos ahora exagentes. Una es Patricia Elizabeth Zapata, quien formaba parte de la planta permanente de la dirección provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas, dependiente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos. Le comprobaron inasistencias injustificadas y continuas desde el primero de marzo al 17 de mayo de 2024, lo que configuró abandono de cargo.

El quinto cesanteado es el agente Luciano Andrés Zupanovich, quien era personal de planta permanente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos. También le endilgaron abandono de cargo, en su caso por faltar en forma injustificada los días laborables comprendidos entre el 2 de enero y el 30 de agosto de 2024.





