Neuquén echó a dos empleados públicos por permitir el ingreso de una mujer ajena a una oficina y consumir cocaína

El Gobierno de Neuquén echó a dos trabajadores estatales más de la Administración Pública en el marco de su política de tolerancia cero ante inconductas de diferente índole.

Se trata de dos empleados serenos de planta permanente de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia dependiente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano de Neuquén, los cuales dejaron entrar a una mujer ajena a una oficina del área.

Según admitió una de las personas involucradas en el hecho, hubo consumo de cigarrillos e incluso de cocaína, con lo cual de forma instantánea fueron echados del Estado provincial.

Los cesanteos recayeron sobre dos agentes identificados como Héctor Daniel Ramírez y Mario Alberto Contreras, que pertenecían a la planta permanente de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

El 14 de febrero de 2025 les iniciaron un sumario administrativo tras endilgarles que el 28 y 29 de septiembre de 2024 incumplieron sus deberes de serenos e hicieron ingresar una mujer ajena a la Administración Pública.

De acuerdo a lo informado, la mujer permaneció y circuló por ese lugar durante más de 10 horas e indicaron también que los ahora expulsados no se retiraron del lugar cuando debían hacerlo.

“Específicamente los agentes Ramírez y Contreras cometieron la falta grave e inexcusable de encontrarse en las oficinas de la Subsecretaría de Familia con una mujer ajena al lugar, durante horas circulando por el establecimiento, consumiendo cigarrillos, y conforme confesó el agente Contreras también cocaína. Estas últimas conductas resultan inadmisibles y violan de manera grave y directa la esencia de la función de 'sereno'”, indica el decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa.





