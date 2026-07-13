Enoturismo en Neuquén: Bodega Mabellini abre una experiencia que busca convertirse en un nuevo atractivo turístico

En una actividad organizada por Neuquentur S.E, operadores turísticos y representantes de hoteles recorrieron Bodega Mabellini Wines para conocer de cerca una experiencia que se suma a la oferta turística de la provincia. La bodega se encuentra ubicada en el barrio Confluencia de Neuquén capital, a pocos metros del encuentro entre los ríos Neuquén y Limay.

Durante la jornada, los participantes visitaron las instalaciones de la bodega y conocieron en detalle su propuesta turística, sus servicios y el proceso de elaboración de sus vinos. El evento estuvo guiado por la propietaria, Lorena Creide, y contó además con una charla técnica y una degustación con maridaje de vinos y quesos, acompañada por la sommelier de la bodega.

Bodega Mabellini suma una propuesta de enoturismo con degustaciones y maridajes.

La experiencia permitió que operadores turísticos y hoteleros vivieran en primera persona la propuesta que luego podrán recomendar a quienes visiten la provincia, favoreciendo la generación de vínculos comerciales y la incorporación de este nuevo atractivo a la oferta turística de Neuquén.

Este tipo de encuentros permite poner en valor nuevas propuestas turísticas, generar instancias de intercambio entre los diferentes actores del sector y favorecer la construcción de productos que integren alojamiento, gastronomía, actividades y experiencias, enriqueciendo la oferta turística provincial.

Bodega Mabellini impulsa el enoturismo en Neuquén con una experiencia para descubrir entre vinos y gastronomía.

El recorrido se realizó a través de la dirección general de Capacitación, Networking y Misiones Comerciales Nacionales e Internacionales, a cargo de Daniela Gorriz con el objetivo de acercar al sector turístico a nuevas experiencias y fortalecer su comercialización.

Las visitas a Bodega Mabellini se realizan exclusivamente con reserva previa, a través de WhatsApp al 299 418-1145.