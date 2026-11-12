Neuquén Emprende: más de 170 emprendedores y shows este fin de semana

La feria reunirá a emprendedores, gastronómicos y artistas locales durante dos jornadas con entrada gratuita. La programación incluye espectáculos infantiles, bandas musicales y propuestas para compartir en familia.

La ciudad de Neuquén tendrá este viernes 13 y sábado 14 de noviembre una nueva edición de Neuquén Emprende, la feria que combina producción local, gastronomía y entretenimiento. La actividad se desarrollará en el Parque Jaime de Nevares, de 16 a 23, con entrada libre y gratuita.

Durante las dos jornadas participarán más de 170 emprendedores, 40 puestos gastronómicos y 15 food trucks. La propuesta incluirá productos de elaboración local, alternativas para comer y una agenda de espectáculos musicales e infantiles.

La iniciativa es organizada por la Municipalidad de Neuquén y busca generar un espacio de comercialización y visibilidad para los emprendimientos de la ciudad, además de ofrecer una actividad recreativa para vecinos y visitantes.

Dos días de feria, gastronomía y espectáculos

La edición de noviembre tendrá actividades desde las 16 y se extenderá hasta las 23. Los visitantes podrán recorrer los puestos de emprendedores, conocer distintas propuestas comerciales y disfrutar de la oferta gastronómica.

La programación artística comenzará cada jornada a las 18, con espectáculos destinados especialmente al público infantil durante las primeras horas.

El cronograma de Neuquén Emprende será el siguiente:

Viernes 13 de noviembre

18: Cami Hop, de Dúo D2 (infantil).

19: Soul 22.

20: Tintero.

Sábado 14 de noviembre

18: Circo Triciclo (espectáculo infantil).

19: Las Monas.

20: Influjo Estelar.

21: Lucio Olarte, de Talentitos del Oeste.

El espacio para impulsar los emprendimientos locales

Neuquén Emprende se consolidó como una de las propuestas municipales para acompañar a quienes producen y comercializan bienes y servicios en la ciudad. La feria permite que los emprendedores tengan contacto directo con los consumidores, exhiban sus productos y amplíen sus posibilidades de venta.

El programa nació en noviembre de 2020 y, con el paso de los años, incorporó instancias de capacitación y acompañamiento para fortalecer los proyectos productivos. También funciona como una vidriera para emprendimientos que buscan crecer y avanzar hacia estructuras comerciales más consolidadas.

En ediciones anteriores, la propuesta llegó a reunir a más de 180 puestos entre emprendedores y espacios gastronómicos. La participación rotativa permite que distintos proyectos tengan la posibilidad de formar parte de cada encuentro.

Una propuesta gratuita para disfrutar en familia

Con entrada libre y gratuita, Neuquén Emprende ofrecerá una alternativa para quienes busquen recorrer una feria de producción local, disfrutar de espectáculos y acceder a distintas opciones gastronómicas.

La convocatoria se extenderá durante el viernes y el sábado, con actividades hasta las 23. La Municipalidad dispuso una programación que combina artistas, espectáculos para las infancias y espacios de comercialización.

La nueva edición se realizará en el Parque Jaime de Nevares, con una agenda que reúne a más de 200 propuestas entre emprendimientos, gastronomía y puestos de comida.