Neuquén Emprende: más de 170 emprendedores y shows este fin de semana

La feria reunirá a emprendedores, gastronómicos y artistas locales durante dos jornadas con entrada gratuita. La programación incluye espectáculos infantiles, bandas musicales y propuestas para compartir en familia.
La ciudad de Neuquén tendrá este viernes 13 y sábado 14 de noviembre una nueva edición de Neuquén Emprende, la feria que combina producción local, gastronomía y entretenimiento. La actividad se desarrollará en el Parque Jaime de Nevares, de 16 a 23, con entrada libre y gratuita.
Durante las dos jornadas participarán más de 170 emprendedores, 40 puestos gastronómicos y 15 food trucks. La propuesta incluirá productos de elaboración local, alternativas para comer y una agenda de espectáculos musicales e infantiles.
La iniciativa es organizada por la Municipalidad de Neuquén y busca generar un espacio de comercialización y visibilidad para los emprendimientos de la ciudad, además de ofrecer una actividad recreativa para vecinos y visitantes.
Dos días de feria, gastronomía y espectáculos
La edición de noviembre tendrá actividades desde las 16 y se extenderá hasta las 23. Los visitantes podrán recorrer los puestos de emprendedores, conocer distintas propuestas comerciales y disfrutar de la oferta gastronómica.
La programación artística comenzará cada jornada a las 18, con espectáculos destinados especialmente al público infantil durante las primeras horas.
El cronograma de Neuquén Emprende será el siguiente:
Viernes 13 de noviembre
-
18: Cami Hop, de Dúo D2 (infantil).
-
19: Soul 22.
-
20: Tintero.
Sábado 14 de noviembre
-
18: Circo Triciclo (espectáculo infantil).
-
19: Las Monas.
-
20: Influjo Estelar.
-
21: Lucio Olarte, de Talentitos del Oeste.
El espacio para impulsar los emprendimientos locales
Neuquén Emprende se consolidó como una de las propuestas municipales para acompañar a quienes producen y comercializan bienes y servicios en la ciudad. La feria permite que los emprendedores tengan contacto directo con los consumidores, exhiban sus productos y amplíen sus posibilidades de venta.
El programa nació en noviembre de 2020 y, con el paso de los años, incorporó instancias de capacitación y acompañamiento para fortalecer los proyectos productivos. También funciona como una vidriera para emprendimientos que buscan crecer y avanzar hacia estructuras comerciales más consolidadas.
En ediciones anteriores, la propuesta llegó a reunir a más de 180 puestos entre emprendedores y espacios gastronómicos. La participación rotativa permite que distintos proyectos tengan la posibilidad de formar parte de cada encuentro.
Una propuesta gratuita para disfrutar en familia
Con entrada libre y gratuita, Neuquén Emprende ofrecerá una alternativa para quienes busquen recorrer una feria de producción local, disfrutar de espectáculos y acceder a distintas opciones gastronómicas.
La convocatoria se extenderá durante el viernes y el sábado, con actividades hasta las 23. La Municipalidad dispuso una programación que combina artistas, espectáculos para las infancias y espacios de comercialización.
La nueva edición se realizará en el Parque Jaime de Nevares, con una agenda que reúne a más de 200 propuestas entre emprendimientos, gastronomía y puestos de comida.