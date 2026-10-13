San Martín de los Andes fue escenario de una nueva edición de Vino a la Montaña, el encuentro que reunió a bodegas, productores regionales, sommeliers y amantes del vino para celebrar los sabores de la Patagonia. La segunda edición se desarrolló durante el fin de semana en el Loi Suites Chapelco Hotel, con una propuesta que combinó degustaciones, presentaciones y experiencias gastronómicas. La convocatoria permitió acercar al público a la diversidad de vinos y alimentos elaborados en distintos puntos de la región.

Las degustaciones y masterclasses permitieron conocer la diversidad de etiquetas y proyectos vitivinícolas de la Patagonia.

Uno de los principales atractivos fue la participación de 13 bodegas de Neuquén, Río Negro y Chubut, que presentaron sus etiquetas y compartieron las particularidades de sus proyectos. Entre ellas estuvieron Familia Schroeder, Bodega Municipal de Cutral Co, Patritti, Estancia Chimehuín, Finca del Limay y Videla Dorna. El encuentro funcionó como una vidriera para mostrar tanto regiones vitivinícolas consolidadas como emprendimientos que buscan ampliar la producción regional.

Clases, degustaciones y sabores regionales

La programación incluyó masterclasses, degustaciones y maridajes para explorar las características de los vinos patagónicos. La sommelier y docente Daniela Hernández brindó una presentación sobre la vitivinicultura neuquina, mientras que Sergio Landoni, primer Embajador del Vino Neuquino, compartió un recorrido por las distintas regiones productoras de la provincia. También hubo una exposición dedicada a los vinos de Río Negro, a cargo de Patricia Araya.

La gastronomía regional acompañó los vinos con truchas de Alicurá, quesos de Junín de los Andes y chocolates cordilleranos.

La gastronomía tuvo un papel destacado con productos que acompañaron las degustaciones. Las truchas de Alicurá, los quesos de Las Vertientes, elaborados en Junín de los Andes, y los chocolates de La Vieja Aldea, de San Martín de los Andes, formaron parte de distintas propuestas de maridaje. De esta manera, el encuentro mostró cómo los vinos y los alimentos regionales pueden complementarse y fortalecer una identidad gastronómica propia.

El vino como atractivo turístico para la Patagonia

La elección de San Martín de los Andes como sede también apuntó a fortalecer el vínculo entre vitivinicultura y turismo. La feria permitió generar contactos entre bodegas, visitantes, referentes gastronómicos y representantes del sector turístico, con posibilidades de promoción y comercialización para los emprendimientos participantes. Además, invitó a descubrir los territorios donde se producen los vinos, desde los valles hasta la estepa y la cordillera.

El encuentro buscó fortalecer el vínculo entre vinos patagónicos, gastronomía y turismo en uno de los principales destinos de Neuquén.

La actividad contó con el acompañamiento de NeuquénTur y el apoyo de distintas empresas y emprendimientos vinculados con la gastronomía, el turismo y los servicios. Con 13 bodegas y una agenda de actividades durante dos jornadas, Vino a la Montaña cerró su segunda edición con una destacada convocatoria, consolidándose como un espacio para difundir la producción regional y poner en valor los sabores de Neuquén y de toda la Patagonia.