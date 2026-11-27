Neuquén Enhebra celebró sus cinco años de trayectoria con un encuentro en el Centro de Convenciones Domuyo que reunió a más de 30 diseñadores y emprendedores de la región. La propuesta combinó moda, arte y artesanías, con creaciones que incorporaron materiales, técnicas e identidades propias de la Patagonia.

La actividad contó con la participación de la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, y de la directora del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) de Neuquèn, Natalia Michelini, quienes destacaron el crecimiento del proyecto y su aporte al desarrollo cultural y productivo de esta ciudad.

La edición tuvo como uno de sus ejes la incorporación de fibras y textiles regionales a las propuestas de diseño, a través de la participación de Artesanías Neuquinas. También se presentaron telas ecológicas y técnicas de teñido artesanal.

De una iniciativa de 2021 a una plataforma para el diseño neuquino

Neuquén Enhebra nació en 2021 con el propósito de dar visibilidad a los diseñadores locales y acompañar el desarrollo de la industria de la moda en la provincia.

Pasqualini destacó que el proyecto excede la realización de un desfile y busca construir un espacio de acompañamiento para diseñadores y escuelas de modelos.

Neuquén Enhebra es mucho más que un desfile. Es un proyecto que acompaña a los diseñadores y a las escuelas de modelos, con el objetivo de que la moda neuquina tenga trazabilidad”, expresó.

La funcionaria también puso el foco en la diversidad del sector, que reúne tanto a nuevos talentos como a referentes con una extensa trayectoria en la alta costura.

Esa convivencia entre generaciones y estilos constituye uno de los rasgos del proyecto: generar oportunidades para que las producciones locales encuentren visibilidad y puedan fortalecer su presencia en el mercado.

Artesanías Neuquinas incorporó fibras y textiles ancestrales

Uno de los aspectos distintivos de esta edición fue la participación de Artesanías Neuquinas, que sumó técnicas y materiales vinculados con los saberes textiles de la región.

Las propuestas incorporaron fibras neuquinas, tejidos tradicionales, telas ecológicas y procedimientos de teñido artesanal. La intención fue integrar la moda contemporánea con los conocimientos y las materias primas que forman parte del patrimonio cultural patagónico.

“Qué importante es que esa fibra neuquina llegue a (Neuquén) Enhebra. Siempre fue uno de nuestros objetivos y hoy podemos decir que está presente”, señaló Pasqualini.

La incorporación de estos materiales abre una oportunidad para vincular el trabajo de artesanos y productores regionales con el diseño de indumentaria, ampliando las posibilidades de desarrollo de una cadena productiva local.

Neuquén Enhebra nació en 2021 y este jueves celebró sus primeros cinco años - Foto: Municipalidad de Neuquén

El Museo Nacional de Bellas Artes sumó una instalación artística

La propuesta también tuvo una dimensión artística a través de una instalación especialmente diseñada para acompañar la presentación de las colecciones.

Natalia Michelini, directora del MNBA de Neuquén, explicó que la estructura metálica fue concebida para representar el recorrido de la moda neuquina y sus distintas influencias culturales.

“Armamos una estructura metálica, bastante brutalista, para mostrar esa combinación entre el arte y el material. La intención es contar el recorrido de los diseños, desde lo más autóctono y regional, pasando por las influencias anglosajonas y españolas, hasta llegar a una propuesta más urbana”, detalló.

La instalación reunió trabajos de distintos creadores de la ciudad, con piezas de alta costura, confecciones locales y artesanías regionales.

“La idea también es mostrar eso: mostrar las raíces”, agregó Michelini.

Neuquén quiere convertirse en la capital de la moda patagónica

El crecimiento de Neuquén Enhebra se vincula con un objetivo más amplio: consolidar a la moda como una actividad con potencial económico, cultural y productivo. Pasqualini planteó que para lograrlo es necesario generar canales que permitan fortalecer el sector, ampliar las oportunidades de los diseñadores y construir una identidad reconocible.

“Tenemos el sueño de que Neuquén se convierta en la capital de la moda patagónica. Trabajamos en ese sentido”, afirmó.

El desafío es que la visibilidad que ofrece el encuentro pueda traducirse también en oportunidades comerciales, circulación de las producciones y mayor articulación entre diseñadores, artesanos, escuelas de modelos y otros actores de la industria.

La celebración se realizó este jueves 26 de noviembre, en el Centro de Convenciones Domuyo, en una jornada que permitió mostrar el trabajo de los creadores regionales y poner en perspectiva la evolución del proyecto desde su nacimiento.