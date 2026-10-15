La limpieza de arroyos, la reparación de alcantarillas y la recuperación de canales forman parte de un paquete de obras que busca mejorar la infraestructura hídrica en distintos puntos de Neuquén. Para llevar adelante estos trabajos, el Gobierno provincial destinó 647.605.800 pesos en aportes no reintegrables a cuatro localidades, con el objetivo de reducir riesgos y mejorar el acceso al agua.

Los fondos fueron otorgados a través del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales y de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales. Las intervenciones contemplan tareas preventivas en cursos de agua, reacondicionamiento de alcantarillas y mantenimiento de sistemas fundamentales para el riego y el abastecimiento de las comunidades.

Las obras previstas en cada localidad

En San Martín de los Andes, mediante el decreto 1559, se asignaron 350 millones de pesos a la Municipalidad para realizar un operativo preventivo de limpieza después del invierno. Los trabajos incluirán el retiro de vegetación acumulada, sedimentos y otros materiales en distintos tramos de los arroyos, donde las obstrucciones pueden dificultar el escurrimiento y aumentar el riesgo de desbordes e inundaciones ante lluvias intensas.

Por otra parte, la Comisión de Fomento de Convunco Abajo recibirá 212.686.800 pesos, a través del decreto 1560, para reacondicionar alcantarillas en cruces vecinales y realizar tareas de mantenimiento en el canal principal de riego. El proyecto prevé reparar o reemplazar estructuras deterioradas y construir cabezales de hormigón para mejorar la seguridad vial y el funcionamiento de la infraestructura de conducción de agua.

En Los Guañacos, el decreto 1561 estableció un aporte de 15.225.000 pesos para comprar e instalar alcantarillas en accesos a viviendas, en el cementerio local y en distintos sectores del ejido urbano. La intervención apunta a mejorar el drenaje, evitar acumulaciones de agua y garantizar la circulación de vehículos y peatones en los sectores alcanzados por las obras.

Recuperación de canales y abastecimiento de agua

Finalmente, la Municipalidad de Andacollo recibirá 69.694.000 pesos, mediante el decreto 1565, para recuperar los canales La Primavera y Huaraco. Ambos cauces son fundamentales para el abastecimiento directo de las familias de los parajes El Chingue y Huaraco, respectivamente, y la falta de mantenimiento redujo su capacidad de conducción y el caudal disponible.

Las tareas contemplan la limpieza manual de los canales, de acuerdo con las características del terreno, y el uso de maquinaria en las bocatomas y en los sectores accesibles para retirar piedras de gran tamaño. Con estos trabajos se busca recuperar la circulación del agua y mejorar las condiciones de abastecimiento para las familias de ambos parajes.

En conjunto, las cuatro intervenciones apuntan a fortalecer la infraestructura hídrica provincial mediante acciones de mantenimiento y prevención. Los aportes permitirán atender necesidades específicas de cada comunidad, desde la reducción del riesgo de anegamientos hasta la mejora de los cruces vecinales y la recuperación de canales esenciales para el suministro de agua.