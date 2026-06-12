Con la ampliación del aeropuerto recientemente inaugurada, San Martín de los Andes se prepara para el inicio de una nueva temporada de invierno y Cerro Chapelco lanzó una de las promociones más esperadas por los amantes de la nieve: la posibilidad de comprar el Pase Diario Esquiador en tres cuotas sin interés. La iniciativa busca facilitar el acceso al centro de esquí en un contexto donde muchas familias planifican sus vacaciones con anticipación.

El pase diario tiene un valor de $160.000 y forma parte del esquema de preventa para la temporada 2026, que ya se encuentra disponible a través de los canales oficiales del complejo.

Qué tarjetas pueden acceder a la financiación

La promoción permite abonar el Pase Diario Esquiador en tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard emitidas por bancos adheridos, una herramienta que apunta a distribuir el gasto de la escapada invernal durante varios meses.

La propuesta resulta especialmente atractiva para quienes planean viajar durante junio, julio o agosto, ya que permite disfrutar de la nieve durante el invierno y terminar de pagar la experiencia recién en la primavera.

La promoción de tres cuotas sin interés para el Pase Diario Esquiador está disponible tanto para las compras realizadas a través de la web oficial de Cerro Chapelco como en los puntos de venta presenciales habilitados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los espacios de atención son los siguientes:

• Reconquista 602 (CABA): atención de lunes a viernes, de 9 a 17 horas.

• DOT Baires Shopping – Nivel 2 (CABA): atención todos los días, de 10 a 22 horas.

De esta manera, los visitantes pueden optar por gestionar la compra de manera online o acercarse personalmente a cualquiera de estos puntos para adquirir sus pases y aprovechar la financiación vigente para la temporada de invierno 2026..

Chapelco apuesta a una temporada histórica

La temporada de nieve 2026 llega acompañada por un importante plan de modernización en el centro de esquí, con mejoras en infraestructura y servicios orientadas a consolidar a San Martín de los Andes como uno de los destinos de nieve más importantes de la Patagonia.

Además de los tradicionales esquí y snowboard, Chapelco ofrece actividades para principiantes, escuelas de aprendizaje, propuestas gastronómicas y espacios recreativos para visitantes que no practican deportes de nieve.

Las nevadas acompañan las expectativas para el arranque de la temporada

Las perspectivas meteorológicas también juegan a favor del centro invernal. Los pronósticos para la zona de Chapelco y San Martín de los Andes anticipan nevadas y temperaturas bajo cero durante los próximos días, condiciones que favorecen la acumulación de nieve en pistas y sectores altos de la montaña.

Para este viernes se esperan nevadas débiles a moderadas en la región cordillerana, con temperaturas cercanas a los 0°C durante el día y mínimas que podrían descender hasta los -7°C durante la noche. Las condiciones mejorarían hacia el fin de semana, pero el manto blanco acumulado permitiría fortalecer la base de nieve de cara al inicio pleno de la actividad turística invernal.

Un invierno que ilusiona a toda la cordillera neuquina

El movimiento turístico ya comenzó a sentirse en San Martín de los Andes y en toda la región de los Lagos del Sur. Operadores turísticos, hoteleros y prestadores de servicios observan con optimismo la llegada de las primeras nevadas significativas y la puesta en marcha de promociones que buscan atraer visitantes de todo el país.

Con nieve en el pronóstico, mejoras en la infraestructura y facilidades de pago para los pases, Chapelco se posiciona para recibir una temporada que promete combinar buenas condiciones de montaña con una fuerte afluencia de turistas en la Cordillera de Neuquén.