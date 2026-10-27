Neuquén pavimentará una ruta clave para el desarrollo turístico de la provincia

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa anunció el comienzo de los trabajos de pavimentación de la Ruta 19, el trayecto que conecta la Ruta Nacional 40 con el Cerro Chapelco ubicado a las afueras de San Martín de los Andes. La obra será ejecutada íntegramente por la empresa concesionaria del centro de esquí, en el marco de las inversiones comprometidas para el desarrollo de la infraestructura del complejo.

El anuncio se dio luego del proceso de licitación pública para la concesión del Cerro Chapelco, un esquema que, según manifestó el mandatario patagónico, buscó modificar una modalidad que durante años se había sostenido mediante sucesivas prórrogas.

“En Chapelco hicimos una licitación pública sin precedentes para la concesión del cerro”, sostuvo el Gobernador. Además, afirmó que el sistema anterior se venía prorrogando y que, a su entender, esa situación incluso desfinanciaba a la provincia.

Figueroa se refirió además a las inversiones realizadas por la empresa que actualmente tiene a su cargo la concesión del Cerro Chapelco.

“Si bien hay muchas cosas para mejorar, sin lugar a dudas, el concesionario ha realizado inversiones importantes en el cerro, va a seguir realizándolas”, expresó.

La pavimentación de la Ruta 19 tiene por objeto mejorar el acceso al centro de esquí, especialmente durante la temporada invernal, cuando el tránsito hacia la montaña se incrementa por la llegada de turistas y residentes.

La obra también representa una intervención sobre una vía estratégica para la actividad turística y económica de San Martín de los Andes, por su conexión directa con uno de los principales atractivos de la región.erro Chapelco, uno de los principales centros turísticos de San Martín de los Andes.





