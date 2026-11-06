Aguada San Roque prepara una fiesta a pura tradición: habrá jineteadas nocturnas y millones en premios

Aguada San Roque se prepara para vivir tres días de tradición criolla con una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Tradición y el Pial. Desde este viernes 6 hasta el domingo 8 de noviembre, la localidad neuquina será escenario de jineteadas, pruebas de destreza, peñas folclóricas y bailes camperos. Una de las propuestas distintivas será la actividad nocturna en el campo de jineteadas, que permitirá disfrutar de las competencias después de la caída del sol.

En la previa, vecinos y vecinas trabajaron durante todo el año junto a la Comisión de Fomento, encabezada por Andrea Campos, para acondicionar el predio. El espacio contará con sectores de sombra, churrasqueras, baños y duchas. Además, las tribunas estarán cubiertas con media sombra y se habilitará la pileta para que el público pueda refrescarse durante las jornadas.

Vecinos y vecinas trabajaron durante todo el año para acondicionar el predio que recibirá al público.

La apertura será este viernes a las 21 con una peña folclórica y un baile campero, que tendrá la participación de conjuntos regionales. El sábado 7, las actividades comenzarán a las 9 con el desfile de montados y continuarán con pruebas de destreza, música en vivo y competencias en el campo.

Entre los principales atractivos del sábado se destacan la carrera de tambores, que repartirá cuatro millones de pesos en premios, y las jineteadas en la categoría Gurupa, con cinco millones de pesos en juego. La jornada finalizará con un baile campero. El domingo 8 será el turno de los desafíos en las categorías Crinas y Bastos con Encimera, que también entregarán importantes premios en dinero. La programación incluirá montas especiales con jinetes locales y la participación de payadores, relatores y músicos, que acompañarán el cierre de la fiesta.

El domingo habrá desafíos en Crinas y Bastos con Encimera, además de montas especiales con jinetes locales.

Con el predio renovado y una agenda que combina competencias tradicionales, música y propuestas para compartir en familia, Aguada San Roque se prepara para recibir a visitantes de distintos puntos de la región en una celebración que busca mantener vivas las costumbres criollas.