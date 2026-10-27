Neuquén Habita: este miércoles 28 de octubre comienzan los desembolsos para más de 300 familias

El programa Neuquén Habita comenzará este miércoles 28 de octubre una etapa clave con los primeros desembolsos de créditos hipotecarios para más de 300 familias que buscan construir, ampliar o mejorar su vivienda.

Según la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, otras 700 familias ya cuentan con la aprobación provincial y se encuentran completando los planos y la documentación necesaria para avanzar con sus proyectos. De esta manera, el programa reúne a un primer grupo de 1.000 beneficiarios entre quienes están próximos a recibir los fondos y quienes ya superaron la instancia de aprobación.

La iniciativa incorpora una modalidad de financiamiento hipotecario no bancario impulsada por el Gobierno de Neuquén, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a personas que cuentan con un terreno o necesitan realizar mejoras en una propiedad existente.

Cómo funcionan los créditos de Neuquén Habita

El programa contempla financiamiento de hasta $150 millones para construir una vivienda, destinado a quienes ya cuentan con un terreno. También incluye alternativas para ampliar o mejorar casas existentes.

Una de las particularidades del sistema es que los beneficiarios pueden elegir a los profesionales que participarán de la obra y los comercios donde comprarán los materiales. De esta manera, no están obligados a contratar proveedores determinados por el Estado.

La propuesta apunta a que cada familia pueda desarrollar su propio proyecto de acuerdo con sus necesidades, siempre que cumpla con los requisitos establecidos y presente la documentación correspondiente.

Para iniciar el trámite se requiere contar con un terreno mensurado y presentar los planos ante el municipio donde se realizará la construcción. En los casos en que todavía no se haya completado la escritura, el programa prevé acompañamiento para avanzar con ese procedimiento y contempla la posibilidad de incorporar su costo al financiamiento.

Las inscripciones continúan abiertas, según informó Bertoldi. La intención del Gobierno provincial es sostener Neuquén Habita como una política pública durante la gestión de Rolando Figueroa.

Neuquén proyecta 2.000 soluciones habitacionales

Además de los créditos hipotecarios, la ministra anticipó un desarrollo urbano de 2.000 soluciones habitacionales en terrenos cercanos al futuro Hospital Norpatagónico, en la capital neuquina.

El proyecto se lleva adelante de manera conjunta entre la Provincia y la Municipalidad de Neuquén y contempla dos componentes principales: 1.100 lotes con servicios, destinados al desarrollo de nuevos sectores urbanos, 900 viviendas multifamiliares, que permitirán ampliar la oferta de unidades habitacionales.

De acuerdo con lo anunciado por Bertoldi, durante los primeros días de noviembre está previsto informar quiénes serán los beneficiarios de estas soluciones.

La funcionaria aclaró que no se trata de viviendas terminadas que se entregarán de manera inmediata, sino de un proyecto de desarrollo urbano que requiere avanzar con la planificación, la urbanización y la provisión de servicios.

La propuesta busca ampliar las alternativas de acceso a la vivienda en una ciudad donde el crecimiento poblacional y la demanda de suelo urbanizado representan desafíos para las políticas públicas.

Créditos, lotes y viviendas: las distintas respuestas al déficit habitacional

Desde el Ministerio de Infraestructura señalaron que la política habitacional provincial combina distintas herramientas porque no todas las familias están en condiciones de acceder a un crédito.

En ese esquema, Neuquén Habita apunta a quienes pueden afrontar un financiamiento para construir o mejorar una propiedad, mientras que los desarrollos de lotes con servicios y las viviendas multifamiliares buscan ampliar las opciones disponibles para otros sectores de la población.

La Provincia lleva adelante otros proyectos habitacionales, entre ellos complejos destinados a adultos mayores que contemplan departamentos y espacios para actividades recreativas, culturales y de rehabilitación.

Con los primeros desembolsos previstos para este miércoles y el anuncio de beneficiarios de los nuevos desarrollos durante noviembre, Neuquén Habita entra en una etapa de definiciones para las familias que esperan una alternativa para acceder a la vivienda propia.