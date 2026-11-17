El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, inauguró este martes el primer Dispositivo de Inclusión Habitacional (DIH) y la ampliación del Banco de Leche Humana, en el marco de una inversión provincial de 2.876 millones de pesos destinada a fortalecer la salud pública, la atención comunitaria en salud mental y el cuidado de la primera infancia.

Las actividades se realizaron junto a los intendentes de Cutral Co, Ramón Rioseco, y de Plaza Huincul, Claudio Larraza. También participaron el ministro de Salud, Martín Regueiro, y otros integrantes del gabinete provincial.

Las dos obras responden a necesidades diferentes, pero comparten un objetivo: ampliar la capacidad de respuesta del sistema público de salud. Una apunta a acompañar a personas que atraviesan tratamientos de salud mental o procesos de externación; la otra incorpora tecnología y nuevos espacios para procesar y distribuir leche materna.

Cómo funcionará el primer Dispositivo de Inclusión Habitacional

El nuevo edificio del DIH está ubicado en la intersección de José de Méndez y Pedro Ramos. La primera etapa comprende una superficie de 280 metros cuadrados y contará con cuatro habitaciones individuales para usuarios de salud mental.

Cada habitación tendrá cama, sillón para acompañantes y espacio de guardado. El edificio también dispondrá de sanitarios y un depósito.

El proyecto contempla una segunda etapa de ampliación de otros 71 metros cuadrados, con dos habitaciones adicionales y dos baterías de baños.

El diseño incorpora criterios de accesibilidad para personas con movilidad reducida y una distribución que permitirá organizar los espacios de acuerdo con las necesidades de atención y supervisión de los equipos profesionales.

Rolando Figueroa, Martín Regueiro y Ramon Rioseco, dentro de una de las unidades del DIH - Foto: Neuquén Informa

Los Dispositivos de Inclusión Habitacional forman parte de una política provincial orientada a fortalecer la atención comunitaria en salud mental. Buscan acompañar los procesos de inclusión social y habitacional de personas que transitan tratamientos o se encuentran en etapas de externación.

Durante la inauguración, Figueroa destacó la importancia del acompañamiento interdisciplinario y familiar. También defendió el papel del Estado en la prestación de servicios sanitarios que no siempre resultan rentables para el sector privado.

En Neuquén reivindicamos el Estado presente, la salud pública", sostuvo el gobernador, quien señaló que el 71% de los neuquinos recibe atención en el sistema público de salud.

El edificio del Banco de Leche Humana en Cutral Co - Foto: Neuquén Informa

El Banco de Leche Humana incorpora tecnología para procesar leche materna

La segunda obra inaugurada fue la ampliación del Banco de Leche Humana de Neuquén, que funciona en el predio del Hospital de Cutral Co-Plaza Huincul. Las instalaciones suman 378 metros cuadrados y demandaron una inversión de 1.833 millones de pesos.

El nuevo edificio permitirá mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales y técnicos que integran la red provincial, que cuenta con 65 Nodos de Recolección distribuidos en distintos puntos de Neuquén.

Entre los nuevos espacios se encuentra un consultorio de lactancia, donde las madres podrán recibir acompañamiento y asesoramiento para favorecer la lactancia materna. También se incorporó una sala específica para realizar la liofilización, una técnica que permite extraer el agua de la leche y transformarla en polvo.

Este procedimiento representa un avance para el almacenamiento y traslado de leche materna procesada, ya que permite conservarla sin necesidad de refrigeración durante su distribución.

El ministro de Salud, Martín Regueiro, destacó el impacto que tendrá la ampliación en el funcionamiento de la red de donación y en la atención de recién nacidos que requieren cuidados especiales.

Una madre que ayuda a otra madre, que ayuda a otro recién nacido, que mejora las tasas de mortalidad infantil, que mejora la recuperación de un neonato", expresó.

Rolando Figueroa, en el Banco de Leche Humana de Cutral Co - Foto: Neuquén Informa

Diez años de trabajo y más de 3.900 bebés beneficiados

El Banco de Leche Humana fue creado en 2016 por los médicos pediatras Alejandra Buiarevich y Martín Sapag. Desde su puesta en funcionamiento, procesó 3.764,4 litros de leche materna, destinados a 3.935 bebés que necesitaron cuidados hospitalarios.

El equipo está integrado por pediatras, ingenieros en Industrias Alimentarias, nutricionistas, bioquímicos, bromatólogos, enfermeras y personal auxiliar.

Su funcionamiento se apoya en una red de recolección que permite recibir leche donada, procesarla y distribuirla a los recién nacidos que la necesitan. De esta manera, el servicio conecta la solidaridad de las madres donantes con las necesidades de las unidades de neonatología de la provincia.

La ampliación también tiene un antecedente comunitario. Durante el acto, Figueroa recordó el aporte de Doña Chela, esposa del exgobernador Felipe Sapag y abuela de Martín Sapag, uno de los impulsores del proyecto.

El mandatario recordó que, después de perder a sus hijos durante la última dictadura cívico-militar, donó parte del dinero que había recibido por sus desapariciones para adquirir equipamiento destinado al Banco de Leche.

" No tenemos que olvidarnos de los hombres y mujeres de este Neuquén que han hecho grande la provincia y que han tenido estos gestos de generosidad", manifestó.

Rolando Figueroa, en el Banco de Leche Humana de Cutral Co - Foto: Neuquén Informa

El trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios

Durante las inauguraciones, los intendentes de Cutral Co y Plaza Huincul destacaron la articulación con el Gobierno provincial para concretar las obras.

Claudio Larraza valoró el trabajo conjunto y reconoció especialmente a Natalia Rodríguez, trabajadora municipal, por su participación en la creación de bancos de leche en espacios municipales. Ramón Rioseco, por su parte, remarcó la importancia de sostener la salud y la educación públicas como responsabilidades centrales del Estado.

Además de las inauguraciones, Figueroa y el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, entregaron la personería jurídica a la Cámara Empresarial de la Industria Hidrocarburífera y Afines de Plaza Huincul, presidida por Fausto Matías Sclar.