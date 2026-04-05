Las obras en el edificio del Banco de Leche Humana quedarán terminadas en junio

La obra de ampliación del edificio del Banco de Leche Humana que funciona en el Hospital de Cutral Co-Plaza Huincul continúa a buen ritmo y estará finalizada en junio cuando el banco cumpla diez años desde su creación. Actualmente cuenta con un avance del 60% y la inversión supera los $1431 millones.



La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, y el coordinador general del ministerio, Gonzalo Peralta, recorrieron la obra. Lo hicieron junto a los jefes de las regiones sanitarias de la Comarca y del Limay, Daniel Conti y Aldo Beitia; la coordinadora de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Antonella Di Maggio, en representación del Banco de Leche Humana, Martín Sapag y Vanesa Riveros; y el delegado de la Región de la Comarca, Rubén García.



Luego de la visita, Bertoldi comentó que “recorrimos la obra del nuevo Banco de Leche Humana que va a pasar de funcionar en un espacio de 35 metros cuadrados a uno de más de 300 metros cuadrados. Esto va a mejorar las condiciones del trabajo que ya se viene haciendo en este lugar, que es maravilloso y que es un ejemplo a nivel nacional”.



Agregó que “el 16 de junio se cumplen diez años de la creación de este banco y para esa fecha queremos estar inaugurando, junto a todo el equipo de Salud Pública que tenemos en la Provincia, este nuevo edificio”.



Martín Sapag contó que “el Banco de Leche Humana de la Provincia es un servicio sumamente importante que canaliza el amor de muchas mamás que tienen bebés sanos y que están pensando en esa mamá que tiene un bebé prematuro que está luchando por su vida en una terapia neonatal”.



Agregó que “lo que hacemos es recibir esa donación, la procesamos, la evaluamos y la preparamos para que llegue a los bebés en las terapias. Hoy tenemos más de 60 nodos de recolección en diferentes lugares de la Provincia”.



La obra la lleva adelante la empresa Blackhall Construcciones SRL en el ala noroeste del hospital, sobre avenida Schreiber y Las Lengas.



En la actualidad, el Banco de Leche Humana funciona en el interior del hospital. Sin embargo, tiene espacios muy reducidos y el equipo de profesionales, técnicos y administrativos que lo conforman no pueden compartir el mismo lugar.



Las nuevas instalaciones tendrán un total de 378 metros cuadrados y 314 serán los cubiertos. El proyecto fue diseñado para que exista una circulación cómoda y para la recepción de la leche donada por las madres.



