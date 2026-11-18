El municipio de Neuquén puso en marcha obras de cordón cuneta, desagües pluviales y tendido eléctrico en el sector Auca Mahuida, donde viven 110 familias que esperan desde hace más de 25 años la llegada de servicios esenciales. Los trabajos demandan una inversión inicial de 2.000 millones de pesos y tienen un plazo de ejecución de seis meses.

Además, el intendente Mariano Gaido anunció que en enero se licitará la obra de gas, con el objetivo de completar la infraestructura básica del barrio antes del próximo invierno.

Las tareas están a cargo del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH) e incluyen la ejecución de 1.600 metros lineales de cordón cuneta, un sistema de entubamiento para desagües pluviales y la instalación de la red eléctrica.

La intervención forma parte de un plan municipal de infraestructura que busca extender los servicios esenciales a distintos sectores de la ciudad. En Auca Mahuida, las obras actuales se suman a trabajos anteriores de provisión de agua, cloacas y construcción de muros de contención.

Gaido anunció la licitación del gas para enero

Durante una recorrida por el sector, Gaido destacó el avance de las obras y confirmó que el próximo paso será completar la red de gas. “Es un programa de obras que estamos haciendo en toda la ciudad. En enero comenzaremos con el gas en Auca Mahuida, como hemos hecho en barrios con más de 20 años, como La Familia, Peumayén y 26 de Agosto, con nuestro Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat y con la Provincia”, señaló.

El jefe comunal remarcó que la intención es garantizar la presencia del Estado en todos los barrios y sostuvo: “Creemos que tenemos que estar en todos los barrios de la ciudad. Tenemos un compromiso desde el primer día y en enero completaremos el gas para que en el invierno Auca Mahuida tenga todos los servicios”.

Por su parte, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que las intervenciones responden a una política sostenida para llevar infraestructura a sectores que estuvieron históricamente postergados.

“Es un sector de la ciudad que durante 25 años estuvo esperando obras fundamentales. Nosotros arrancamos a través del IMUH con la primera obra del agua, después avanzamos con cloacas y muros de contención y ahora lo estamos haciendo con cordones cuneta, pluviales y la obra eléctrica”, explicó.

Pasqualini también señaló que el municipio se propuso completar los servicios básicos en todos los barrios de Neuquén en un plazo de un año y medio.

“Cuando llegamos a la ciudad teníamos 24 asentamientos informales que no tenían servicios. Llevamos 23 regularizados y ahora también estamos avanzando, bajo convenio con el Gobierno provincial, en sectores como 2 de Mayo, 7 de Mayo, Nueva Jerusalén y Peumayén”, detalló.

Una obra con dificultades por las características del terreno

El presidente del IMUH, Marco Zapata, explicó que los trabajos presentan una complejidad técnica particular por las características geográficas de Auca Mahuida, ubicado en el borde de una barda.

“Tenemos más de 30 metros de diferencia de altura en menos de 300 metros, lo que hace que tengamos que utilizar columnas de mucha más altura para que los conductores eléctricos no queden a nivel de las viviendas”, precisó.

En relación con los desagües pluviales, indicó que el sistema deberá captar y conducir el agua que desciende desde la barda. Para eso se construirán cordones cuneta, sumideros y un entubamiento que permitirá conectar con la infraestructura existente sobre calle Colón.

“Es una obra compleja, no solamente por la geografía, sino también porque en el lugar viven familias. Todas las intervenciones que se realizan en sectores habitados tienen una complejidad diferente, porque al mismo tiempo que trabajan las máquinas pesadas circulan chicos y animales”, advirtió.

La expectativa de los vecinos

Los trabajos representan un avance para las familias que durante décadas esperaron la llegada de infraestructura básica al sector. Una vecina destacó las transformaciones que atraviesa Auca Mahuida y valoró el cumplimiento de los compromisos asumidos por el municipio.

“He visto las cosas que se han hecho y las que se están haciendo y vemos que cada cosa que se promete, se cumple”, expresó. Además, recordó cómo era el barrio antes de las intervenciones: “Antes no teníamos nada y ahora el barrio está hermoso”, concluyó.