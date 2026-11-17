Neuquén comienza a vestirse de fiesta para recibir la Navidad. Desde este martes 17 de noviembre, la Municipalidad puso en marcha la segunda edición de Capital Navideña, una propuesta que busca transformar la ciudad con luces, adornos, actividades para las infancias y concursos para comerciantes y vecinos.

La iniciativa tendrá como protagonistas a las familias, los comercios y los distintos barrios de la capital, con el objetivo de generar un clima festivo y convertir a Neuquén en un punto de atracción turística durante las fiestas de fin de año.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que esta segunda edición retoma la experiencia del año pasado, cuando la ciudad contó con un árbol navideño, calles ornamentadas, un pesebre y presentaciones de coros durante los fines de semana. En ese sentido, convocó a los vecinos a sumarse a la propuesta y decorar sus viviendas, frentes y cuadras.

“Les vamos a pedir que también adornen sus casas, sus frentes, sus cuadras. El espíritu navideño llega para que las familias y la ciudad estemos todos juntos con ese mensaje de esperanza, de paz, de solidaridad”, dijo.

Dibujos, bicicletas y regalos para las infancias

Una de las propuestas centrales volverá a tener como protagonistas a los niños y niñas de entre 3 y 12 años, quienes podrán participar con sus dibujos navideños.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, explicó que se instalarán urnas en comisiones vecinales, el municipio, delegaciones municipales y distintos espacios de concurrencia pública.

Las funcionarias municipales Luciana De Giovanetti, María Pasqualini y Gabriela Cagol presentaron la segunda edición de Capital Navideña en Neuquén.

Entre los lugares habilitados estarán la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON), entidades bancarias, el correo y comisarías. Cada dibujo deberá incluir el nombre del niño o niña, el barrio al que pertenece y el nombre y teléfono de una persona adulta responsable. Todos los trabajos participarán de un sorteo que se realizará el domingo 20 de diciembre junto al árbol navideño de la ciudad. Habrá bicicletas y otros regalos.

“Que las infancias empiecen a preparar los dibujitos navideños que van a tener las urnas disponibles para que puedan colocarlo y terminemos con este gran sorteo con muchos premios”, convocó De Giovanetti.

Vidrieras Mágicas: cómo participar del concurso

Otra de las actividades será la segunda edición del concurso Vidrieras Mágicas, destinado a los comercios de Neuquén que quieran decorar sus locales con motivos navideños.

La inscripción comenzó este martes y permanecerá abierta hasta el 14 de diciembre. Para participar, los comerciantes deberán enviar un correo electrónico a concursovidrierasmagicas@muninqn.gov.ar con los datos del local y dos fotografías de la vidriera ornamentada.

La subsecretaria de Comercio, Gabriela Cagol, invitó a los comerciantes a sumarse y explicó que, una vez finalizada la convocatoria, el 15 de diciembre se realizará una preselección de diez vidrieras.

En 2025, el primer premio fue para la librería Punto Ar que ganó una notebook.

La evaluación inicial estará a cargo de una votación institucional que tendrá en cuenta criterios como la creatividad, la originalidad, el espíritu navideño y la organización del espacio.

Las diez propuestas finalistas serán publicadas en las redes sociales oficiales de la Municipalidad para que los vecinos puedan votar y elegir sus favoritas.

Los ganadores se conocerán entre el 22 y el 23 de diciembre. Los tres primeros puestos recibirán importantes premios: una notebook para el primer lugar, un televisor de 55 pulgadas para el segundo y uno de 42 pulgadas para el tercero.