Las imágenes captadas por un drone muestran el avance de los trabajos en el viaducto de la avenida Mosconi, una obra de gran magnitud que busca transformar la circulación vehicular en la ciudad. En el lugar, los trabajadores llevan adelante tareas de construcción que requieren un importante trabajo artesanal y de precisión para completar cada tramo de la estructura.

La obra, destinada a mejorar el tránsito y agilizar los accesos a Neuquén, ingresó en su etapa final de construcción. Este sábado 14 de noviembre comenzaron los trabajos de hormigonado de las losas del puente, cuya estructura está dividida en ocho tramos.

Los trabajadores realizan tareas artesanales y de precisión para completar los distintos tramos de la estructura.

El cronograma establece que para el próximo 15 de diciembre estará terminado el hormigonado de toda la estructura. Luego se avanzará con la colocación de las barandas, los separadores de hormigón tipo New Jersey y la iluminación.

Entre las últimas tareas se encuentran la colocación de la carpeta asfáltica definitiva y la finalización de los dos accesos: el suroeste, que ya cuenta con una base negra, y el noroeste, donde se trabaja actualmente en el terraplén.

El viaducto permitirá mejorar el ingreso y egreso de vehículos a la capital neuquina, ordenar el tránsito y conectar distintos sectores de la ciudad a través de las calles que pasarán por debajo de la estructura. Mientras continúan las tareas, las imágenes aéreas permiten dimensionar la magnitud de una intervención que modificará uno de los principales corredores viales de Neuquén.