Cuenca XVI estrenó cancha de fútbol, tendrá asfalto total y más colectivos: “Estábamos acostumbrados a un baldío con dos arquitos”

Las familias del sector 6 del barrio Cuenca XVI ya cuentan con un nuevo espacio deportivo y recreativo. La secretaria de Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, inauguró una cancha de fútbol 6 construida en un predio que fue recuperado a partir del pedido de los propios vecinos.

El nuevo espacio cuenta con alambrado perimetral de seis metros de altura y fue pensado como un lugar de encuentro para las 121 familias que viven en el sector. Antes de la intervención municipal, el terreno funcionaba como una parada de descanso de colectivos y estaba previsto para convertirse en un espacio verde.

María Pasqualini inauguró la cancha de fútbol 6 junto a vecinos del barrio Cuenca XVI.

La propuesta surgió por iniciativa de las vecinas, quienes presentaron una nota con firmas para solicitar que el predio fuera transformado en una cancha deportiva. La obra permitió sumar un lugar seguro para que niños, niñas y familias puedan realizar actividades físicas y compartir en comunidad.

Durante la inauguración, Pasqualini también confirmó que el barrio quedará completamente asfaltado como parte del plan municipal de alcanzar el 100% de calles pavimentadas en la ciudad. Además, ratificó la construcción de una nueva plaza para el sector.

En materia de transporte, la funcionaria anunció una mejora en el servicio de colectivos para responder a un reclamo de los vecinos. Desde el 1 de diciembre, la línea 11 contará con seis unidades que circularán por el barrio para garantizar una mejor conexión.

Pasqualini destacó el crecimiento del barrio

“Es un claro ejemplo del equilibrio territorial que busca la Municipalidad de Neuquén de llegar con la infraestructura deportiva, con la infraestructura recreativa, porque estamos hablando de que también llega una plaza, pero también de calidad de vida, porque va a quedar todo el barrio totalmente asfaltado”, afirmó Pasqualini durante el acto.

La secretaria de Jefatura de Gabinete remarcó que las obras forman parte de una planificación que busca llevar servicios e infraestructura a distintos sectores de la ciudad.

El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, destacó la participación de los habitantes de Cuenca XVI para impulsar la transformación del espacio. Valoró especialmente el trabajo de María José Hermosilla, una de las referentes barriales que reunió las firmas para presentar el pedido ante el Municipio.

Además, adelantó que la propuesta deportiva podría ampliarse con nuevas actividades. En ese sentido, señaló que se analiza incorporar disciplinas como hockey y articular con las propuestas gratuitas que ya funcionan en Rakizuam.

“A partir de ese crecimiento tomamos el compromiso el año que viene que sea un núcleo deportivo que tiene la ciudad y que se maneje con los criterios que tiene la Municipalidad de Neuquén”, expresó Serenelli.

El deporte como herramienta de integración

De la inauguración también participó la ministra de Deporte, Josefina Codermatz, quien destacó el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio para sumar infraestructura comunitaria.

“Creo que esto es un claro ejemplo de que el gobierno municipal y el gobierno provincial entienden que el deporte es fundamental, que hay que tener la infraestructura necesaria para que los chicos hagan actividad física, para que compartan en comunidad y sumar estos espacios es fundamental para el barrio”, sostuvo.

Por su parte, Hermosilla recordó cómo era el lugar antes de la obra. “Estábamos acostumbrados a un espacio baldío con dos arquitos, con eso éramos felices, pero con la calidad de cancha que nos hicieron es un montón para nosotros”, señaló.

La referente barrial aseguró que la inauguración representa una alegría para las familias del sector y destacó el entusiasmo de los chicos. “Los chicos no veían la hora de empezar a jugar”, concluyó.