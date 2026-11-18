La Municipalidad de Neuquén lanzó un concurso de videos verticales de un minuto para que vecinos y vecinas compartan momentos junto a sus perros y gatos. La iniciativa forma parte del programa Neuquén ama los animales y busca promover la tenencia responsable y el cuidado de la salud animal.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 20 de diciembre de 2026, fecha en la que también se realizará el sorteo de tres premios. Para participar, los interesados deben completar un formulario de inscripción y presentar un video junto a su animal de compañía.

La propuesta fue presentada por la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, quien explicó que el concurso busca visibilizar el vínculo entre las familias y sus mascotas, además de reforzar la importancia de la vacunación y la prevención de enfermedades zoonóticas.

Cómo participar del concurso de videos con mascotas

La participación requiere cumplir tres pasos:

Grabar un video vertical de un minuto junto al perro o gato que convive en el hogar. Completar el formulario de inscripción habilitado por la Municipalidad. Subir el material a través de los canales que el municipio informó en sus redes sociales.

El formulario de inscripción está disponible en este enlace:

Inscribirse en el concurso de mascotas

La convocatoria busca que las familias compartan imágenes de la vida cotidiana con sus animales y que, al mismo tiempo, se sumen a una propuesta de concientización sobre el cuidado responsable.

Cuáles son los tres premios que se sortearán

El concurso contempla tres premios para los participantes inscriptos:

Primer premio: alimento para la mascota durante un año y un voucher del Hotel Hilton de Neuquén para alojarse junto a su animal de compañía.

Segundo premio: alimento durante seis meses y vouchers de comercios que ofrecen productos vinculados con los animales.

Tercer premio: alimento durante tres meses y un voucher de regalo.

Los premios se sortearán entre las personas que se hayan inscripto y participado de la convocatoria.

El carnet de vacunación será obligatorio para retirar los premios

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que los ganadores deberán presentar el carnet de vacunación completo del perro o gato participante al momento de retirar cualquiera de los premios.

La condición no es solamente administrativa. Está vinculada con el objetivo sanitario del programa Neuquén ama los animales, que busca promover la prevención de enfermedades que pueden transmitirse entre animales y personas.

De Giovanetti explicó que esta mirada responde al concepto de Una Sola Salud, un enfoque que entiende que la salud humana, la salud animal y el ambiente están relacionados.

“Esto tiene que ver con dos ejes fundamentales de la gestión: el cuidado responsable de los animales, pero también el concepto de una sola salud. Es decir, si los animales que comparten la vida con nosotros están sanos, nosotros estamos exentos de contagiarnos de enfermedades zoonóticas”, señaló.

La funcionaria insistió en que el carnet será indispensable para acceder al beneficio: quienes resulten ganadores deberán acreditar que tienen al día la vacunación de su mascota.

Una política municipal que también apunta a la prevención

El concurso se suma a otras actividades impulsadas por la Municipalidad de Neuquén para fomentar la adopción responsable y acercar servicios veterinarios a los vecinos.

En una jornada realizada el 31 de octubre en la plaza Küyen, en Parque Norte, el municipio informó que 43 perros y gatos encontraron una familia. Además, durante esa actividad se aplicaron 75 vacunas antirrábicas y se realizaron 90 desparasitaciones.

Estas acciones permiten vincular la participación comunitaria con medidas concretas de prevención sanitaria. La vacunación, los controles veterinarios, la desparasitación y la adopción responsable son herramientas para mejorar el bienestar de los animales y reducir riesgos para la salud pública.

En ese sentido, el concepto de Una Sola Salud funciona como eje de una política que no se limita a la convivencia con mascotas, sino que también considera su impacto en la comunidad.

Cuándo se conocerán los ganadores

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 19 de diciembre de 2026. Ese mismo día se realizará el sorteo de los tres premios, en el marco de las actividades de la Capital Navideña.

La Municipalidad de Neuquén espera que la propuesta convoque a familias que quieran mostrar el vínculo con sus animales y, a través de una actividad recreativa, reforzar la importancia de mantener al día sus cuidados sanitarios.

Por el momento, la información difundida establece como requisitos la inscripción, la presentación del video y la acreditación de la vacunación completa para retirar los premios.