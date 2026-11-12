¿Por qué todavía hay animales en el Ecoparque de la ciudad de Buenos Aires?

Muchos de los animales que vivían en el Ecoparque porteño fueron trasladados a otros espacios con el fin de mejorar su bienestar, otros están en proceso de derivación, algunos no pueden por razones de salud o edad avanzada, hay animales rescatados en proceso de rehabilitación y otros que se encuentran dentro de Programas de Conservación. Entre quienes ya pudieron ser derivados a otras Instituciones se encuentran Sandra (orangután), Mara (elefante asiático) y Rhiannou (tigre de Bengala blanco).



El bienestar de los ejemplares depende de un equipo interdisciplinario que comprende las áreas de cuidadores, enriquecimiento ambiental, entrenamiento, veterinaria, medicina preventiva y nutrición.



Algunos de los animales que viven en el parque no pueden ser trasladados a causa de su avanzada edad, condición física y/o de salud.



Cuentan con un Plan de medicina preventiva que se actualiza según las necesidades de la especie y el individuo. Los de edad avanzada reciben cuidados especiales a través de las dietas acordes a sus requerimientos. Cuidados veterinarios como fisioterapia y acondicionamiento de sus ambientes.

La protección de la fauna silvestre busca recuperar ejemplares afectados por distintas amenazas, entre ellas el tráfico ilegal, la pérdida de hábitat y el avance de las actividades humanas.

Proceso de rehabilitación

También hay animales que llegaron al Centro de Rescate de Fauna Silvestre (CRFS). Pasan por un proceso de rehabilitación donde se evalúa la posibilidad de ser regresados a la naturaleza.



Algunos de ellos no pueden volver a sus hábitats naturales a causa de su condición física y/o de salud. Si son especies autóctonas y amenazadas, pueden pasar a formar parte de alguno de los Programas de Conservación que se desarrollan en el Ecoparque interactivo. Otros, pueden cumplir un importantísimo rol educativo como embajadores, para concientizar sobre las amenazas que sufre la especie y cómo contribuir a mitigarlas.

El Centro de Rescate de Fauna Silvestre recibe animales rescatados que atraviesan procesos de rehabilitación. Según su condición, algunos pueden regresar a sus hábitats naturales y otros integrarse a programas de conservación.