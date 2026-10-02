Neuquén fue reconocida por su trabajo con las comunidades migrantes y sus políticas de acompañamiento en materia de derechos humanos. La ciudad quedó entre los cinco municipios seleccionados en una plataforma global de innovación de gobiernos locales, cuyo premio final se realizará durante los primeros días de diciembre. La distinción se suma al reconocimiento recibido el año pasado junto a Rosario y Córdoba por parte de ONU Migraciones.

Luciana De Giovanetti, secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional de la Municipalidad de Neuquén, brindó detalles sobre el trabajo que lleva adelante la ciudad durante una entrevista en el programa Otro Dato, que se transmite por CN 24/7 Canal de Noticias. Allí destacó que el crecimiento de la actividad vinculada a Vaca Muerta generó un incremento de los movimientos migratorios hacia la ciudad y la provincia.

Neuquén quedó entre los cinco municipios seleccionados en una plataforma global de innovación de gobiernos locales.

Según explicó la funcionaria, las principales comunidades migrantes de origen extranjero son actualmente las de Bolivia, Paraguay, Venezuela y Chile. Para acompañar a quienes llegan a Neuquén, el municipio cuenta con una Oficina Municipal de Migraciones que trabaja de manera articulada con la Dirección Nacional de Migraciones, consulados, embajadas y organismos provinciales. El objetivo es facilitar el acceso a información, documentación, salud, educación y otras necesidades básicas.

De Giovanetti señaló además que muchas personas llegan en condiciones de vulnerabilidad y que las propias organizaciones de migrantes cumplen un rol fundamental en la primera contención. En ese marco, destacó el trabajo conjunto con las colectividades y remarcó que el municipio busca generar respuestas desde una perspectiva de derechos, independientemente del país de origen de cada persona.

Neuquén quedó entre los cinco municipios seleccionados en una plataforma global de innovación de gobiernos locales.

La secretaria también hizo referencia a otras políticas vinculadas con derechos humanos, diversidad, discapacidad y participación ciudadana. En ese sentido, destacó los talleres que se realizan en escuelas para abordar la discriminación y el respeto por la diversidad, además de los consejos municipales de Adultos Mayores, Migrantes y Diversidad. También repasó el trabajo territorial en las comisiones vecinales y el programa de castraciones, que según anticipó permitirá alcanzar 200.000 castraciones durante los ocho años de gestión municipal.

De cara a la definición del concurso internacional, Neuquén continuará mostrando su experiencia en políticas migratorias y de integración. De Giovanetti explicó que el reconocimiento anterior de ONU Migraciones permitió fortalecer la Oficina Municipal de Migraciones con equipamiento, como notebooks, impresoras y mobiliario, y destacó que la intención es continuar acercando estas herramientas a los distintos barrios de la ciudad.

Mira la entrevista completa a Luciana De Giovanetti: