En el marco del aniversario número 40 de Caviahue, el intendente de Caviahue-Copahue, Oscar Mansegosa habló en el programa La Primera Mañana que se emite por AM550 acerca de las obras de infraestructura proyectadas para la localidad que fueron anunciadas durante el fin de semana por el gobernador Rolando Figueroa.

“Hubo anuncios realizados y recorrimos las obras que están en marcha, también eventos deportivos en ambos lugares de forma paralela. Se están asfaltando los primeros seis kilómetros de la Ruta 26 entre Caviahue y el cruce de Ruta 27, el avance es del 50%. También la reparación de la Ruta 26 en un tramo que estaba asfaltado pero que se encontraba deteriorado por el paso del tiempo. Ambas obras son importantes para la conectividad”, expresó Mansegosa en primer lugar.

“Antes de fin de año se va a licitar el último tramo (11 kilómetros) de la Ruta 27 que llega al complejo termal de Copahue. Estamos felices por estos anuncios que hacen al bienestar de la localidad”, consideró el intendente.

Otras obras proyectadas en la localidad

“Hay un aporte para cambiar el sistema de calefacción del Centro de Convenciones, con eso viene recambio de piso, se invertirán alrededor de $90 millones”, continuó Oscar Mansegosa en la entrevista con el programa La Primera Mañana.

Además afirmó: “Están proyectadas 20 viviendas para la gente que trabaja en salud, educación, de la Policía. Hay un grave problema habitacional y esto viene a dar una importante solución”.

Finalmente confirmó que habrá una ampliación del centro de salud local, principalmente en lo que tiene que ver con salud mental.