En el marco del acto de inauguración de 300 cuadras de asfalto en el barrio Z1, la ministra de Infraestructura de Neuquén, Tanya Bertoldi, aseguró que el plan vial provincial avanza con obras en ejecución, nuevos trazados y mejoras sobre rutas existentes, en el marco de una estrategia que apunta a transformar la conectividad en todo el territorio.

Según detalló, la provincia trabaja sobre una red heredada de 1.200 kilómetros, mientras avanza en la construcción de casi 800 kilómetros nuevos, además de tareas de repavimentación y mantenimiento. Las declaraciones se dieron al repasar el estado actual de las obras, a poco más de dos años del inicio de la gestión.

Uno de los ejes principales es la consolidación de un corredor norte-sur de casi 700 kilómetros, que conectará 22 localidades desde Manzano Amargo hasta Villa La Angostura, mejorando la integración territorial.

¿Qué dijo Bertoldi sobre el avance de las obras?

La ministra destacó que el ritmo de ejecución permitió avanzar en una magnitud comparable con la histórica de la provincia.

“En un período de gestión muy corto se logró hacer prácticamente la misma cantidad de kilómetros de rutas que en la historia de Neuquén”, afirmó.

Además, subrayó que el objetivo central es mejorar la calidad de vida en el interior, priorizando zonas que durante años tuvieron baja conectividad.

¿Qué rutas están en obra actualmente?

Bertoldi confirmó intervenciones en corredores clave:

Ruta Provincial 13 (Zapala – Primeros Pinos): en ejecución, con primeros kilómetros finalizados

en ejecución, con primeros kilómetros finalizados Ruta Provincial 26 (acceso a Caviahue): en proceso de reparación tras años de deterioro

en proceso de reparación tras años de deterioro Trabajos de bacheo y mantenimiento en distintos puntos

Estas obras responden a reclamos históricos de vecinos y sectores productivos.

¿Cuál es el proyecto vial más importante?

El plan tiene como columna vertebral un eje vial norte-sur continuo, que permitirá superar la fragmentación actual de la red.

Este corredor:

Unirá 22 localidades

Tendrá unos 700 kilómetros de extensión

Permitirá integrar economías regionales

“La continuidad es esencial para integrar los territorios”, explicó Bertoldi.

¿Qué impacto tendrá en el turismo y Vaca Muerta?

El desarrollo vial apunta a diversificar el crecimiento económico:

Turismo: mejor acceso a destinos del interior en invierno y verano

mejor acceso a destinos del interior en invierno y verano Producción: mayor conectividad con regiones clave

mayor conectividad con regiones clave Energía: fortalecimiento de la logística vinculada a Vaca Muerta

La funcionaria remarcó que el objetivo es ir “más allá de Vaca Muerta” y potenciar otras actividades.

¿Qué pasa con el paso internacional Pichachén?

Uno de los anuncios estratégicos es la consolidación del paso internacional Pichachén, en el norte provincial.

La obra contempla:

93 kilómetros entre Andacollo y Pichachén, una nueva conexión con Chile en una zona históricamente relegada