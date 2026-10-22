Neuquén lidera el ranking de gobernadores: Figueroa tiene la mejor imagen positiva del país

El gobernador Rolando Figueroa lidera el ranking de imagen positiva de gobernadores de Argentina, según el relevamiento de octubre de CB Global Data. Con un 55,8% de valoración favorable, el mandatario neuquino se posicionó en el primer lugar de la clasificación nacional.

El resultado se produce en un contexto en el que Neuquén presenta indicadores positivos en distintas áreas económicas. La actividad energética continúa siendo uno de los principales motores productivos, mientras que el empleo industrial, las exportaciones y el consumo registraron incrementos durante 2026.

Durante el primer semestre, las exportaciones provinciales crecieron un 42% interanual y alcanzaron los USD 4.303,8 millones. El desempeño representó el 8,7% del total exportado por Argentina y el 48,9% de las ventas externas de la Patagonia.

El relevamiento de CB Global Data le otorgó un 55,8% de valoración favorable. La medición incluyó más de 24.600 encuestas realizadas en todo el país.

Pobreza, empleo y consumo en Neuquén

Los datos del INDEC también reflejaron una disminución de la pobreza en el aglomerado Neuquén-Plottier. El indicador pasó del 22,4% al 19,6% entre los primeros semestres de 2025 y 2026, mientras que la tasa nacional se ubicó en el 32,3% durante el último período analizado.

En paralelo, las ventas en supermercados aumentaron un 3,5% en Neuquén durante el primer semestre de 2026. La provincia se ubicó entre las pocas jurisdicciones que registraron variaciones positivas, junto con Río Negro, San Luis y La Pampa.

El liderazgo en la medición nacional

El informe de CB Global Data ubicó a Figueroa por encima de Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Gustavo Sáenz, de Salta. La consultora realizó 24.612 encuestas entre el 11 y el 15 de octubre, con un margen de error informado de entre el 2,9% y el 3,3% para las muestras provinciales.