Neuquén lleva su experiencia en seguridad a San Juan en un encuentro federal

La provincia del Neuquén participa este fin de semana de un nuevo encuentro del Consejo Federal de Seguridad, que en esta oportunidad se realiza en San Juan. Se trata de reuniones que juntan autoridades nacionales y provinciales para abordar problemáticas relacionadas a distintos tipos de delitos, entre ellos narcotráfico, grooming y ciberdelito.

En diálogo con Pancho Casado en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550, el jefe de la Policía, Tomás Díaz Pérez expresó: “Para empezar, vamos a actualizar todas las actividades delictivas como ciberdelito, narcotráfico, grooming, estos delitos que trascienden fronteras”.

Detalló que “hoy asistirá el ministro de Seguridad (Matías Nicolini) junto con el resto de los ministros de las provincias”, y adelantó que él participará mañana de la actividad.

Díaz Pérez manifestó: “Esta es una experiencia que tenemos por la adhesión a la Ley de Desfederalización en el marco de la normativa 3488 que se sancionó en la Legislatura y que se está aplicando en la provincia”.

Comentó en AM550 que “nuestra sorpresa fue que muchas provincias no han adherido, son decisiones políticas que deben tener un respaldo judicial e interés de distintas policías”.

“Neuquén es la única provincia que está aplicando la normativa”, sostuvo con orgullo el jefe de la Policía de Neuquén.

Sobre la situación del narcotráfico, el funcionario provincial señaló: “Es amplio el espectro, como así también del lavado de activos. La droga no solo enferma a la sociedad, sino que existe un blanqueo de activos que se transforma en bienes inmobiliarios, vehículos, el narcomenudeo está dentro de la distribución de los grandes criminales del narcotráfico, es una cadena donde se promueve la venta de estupefacientes”.

“Uno cuando arranca una investigación se pueden vincular provincias, pasos, todo es posible, pero se incautaron grandes cantidades de drogas que iban a otras provincias”, indicó y sentenció: “Se usaba Neuquén como área de tránsito”.

“Estimo que es posible la agenda del narcotráfico porque se actualiza constantemente. Neuquén está muy por encima de otras provincias en materia de seguridad”, concluyó Tomás Díaz Pérez sobre el encuentro del Consejo Federal de Seguridad venidero.

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