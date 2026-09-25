El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó los resultados de pobreza e indigencia correspondientes al primer semestre de 2026 y dejó una diferencia marcada entre Neuquén y el resto del país. Mientras la pobreza en la Argentina alcanzó el 32,3%, con un incremento de 0,7 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025, el aglomerado Neuquén-Plottier redujo su indicador al 19,6%.

La Patagonia tampoco acompañó el resultado neuquino. La pobreza regional llegó al 28,4% de la población, tres puntos porcentuales por encima del segundo semestre de 2025, lo que equivale a unas 328.000 personas sin ingresos suficientes para cubrir el costo de la Canasta Básica Total. En indigencia, la región alcanzó el 4,2%, unas 48.000 personas, con una suba de 0,2 puntos respecto de la medición anterior.

En Neuquén-Plottier, en cambio, la cantidad de personas en situación de pobreza se ubicó en 65.000 y la medición cayó 2,8 puntos frente al 22,4% registrado en el segundo semestre de 2025. En términos de hogares, la incidencia alcanzó al 15,7% de las familias. El comportamiento distingue al aglomerado neuquino de la evolución observada en otras provincias patagónicas como Río Negro y Chubut.

Pero ¿Por qué Neuquén logró bajar la pobreza mientras aumentó en el resto del país? Buena parte de la explicación puede encontrarse en las políticas de desarrollo que planificó y puso en marcha el gobernador Rolando Figueroa, para acelerar la actividad vinculada a Vaca Muerta y, al mismo tiempo, ampliar su impacto sobre el resto de la economía provincial. El Emplea Neuquén y el Compre Neuquino forman parte de ese esquema, que prioriza la incorporación de trabajadores neuquinos y la participación de las Pymes locales para que una mayor proporción de los recursos generados permanezca dentro de la provincia.

Los indicadores laborales muestran una de las consecuencias de esa dinámica. En el segundo trimestre de 2026, Neuquén-Plottier tuvo una tasa de actividad del 50,5%, una tasa de empleo del 48,9% y una desocupación del 3,2%, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, procesada por la Dirección Provincial de Estadística y Censos. En el mismo período, el desempleo nacional fue del 7,9%, mientras que en la Patagonia la actividad llegó al 46%, el empleo al 43,1% y la desocupación al 6,3%.

El crecimiento tampoco quedó limitado a los hidrocarburos y la construcción. Entre 2023 y el cuarto trimestre de 2025, el empleo registrado en la industria manufacturera neuquina aumentó 18%, con 2.000 nuevos puestos de trabajo. El sector representa el 8,5% del empleo privado registrado y la provincia cerró 2025 con 153.688 puestos privados registrados. Alimentos, textiles, papel, muebles, reciclaje, productos químicos y maquinaria forman parte de las actividades que ampliaron su participación.

El mismo movimiento aparece en el consumo y en la obra pública. Durante julio, las ventas en supermercados de Neuquén crecieron 4% interanual, mientras el promedio nacional cayó 2,1%; durante el primer semestre, la provincia ya había registrado una suba real del 3,5%. En infraestructura, el balance de los primeros mil días de gestión contabilizó 1.075 obras terminadas, en ejecución o licitadas, financiadas por la Provincia, con rutas, escuelas, hospitales, viviendas, agua, saneamiento y trabajos destinados a acompañar el crecimiento de las localidades.

El cuadro se completa con una política de administración diseñada para reducir gastos innecesarios, eliminar privilegios y aplicar tolerancia cero frente a la corrupción. La combinación de austeridad, inversión pública, generación de empleo, participación de empresas neuquinas y utilización de los recursos de Vaca Muerta para desarrollar infraestructura dentro de la provincia, configura una estrategia cuyo resultado puede observarse en varios indicadores al mismo tiempo: mientras la pobreza aumentó en el país y en la Patagonia, Neuquén logró reducirla.