La quinta Marcha Federal Universitaria se realiza este jueves 15 de octubre con movilizaciones en distintos puntos del país para reclamar la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. En la ciudad de Neuquén, la concentración comenzó a las 17 en el playón de estacionamiento de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). A partir de las 18, los manifestantes iniciaron la marcha por las calles del centro, en una convocatoria para la que se espera una importante participación.

La convocatoria reúne a integrantes de la comunidad educativa, gremios, organizaciones sociales y vecinos, en una jornada que busca visibilizar la situación presupuestaria de las universidades públicas.

El reclamo se centra en el cumplimiento de la ley, que, según los convocantes, fue ratificada cinco veces en el Parlamento. La jornada está marcada por la consigna de exigir su aplicación efectiva y por la preocupación de las autoridades universitarias ante la situación financiera de las instituciones. De acuerdo con la convocatoria, este 15 de octubre se cumplen 359 días sin que se cumpla la ley.

El recorrido de la marcha en Neuquén

La movilización partió desde el playón de estacionamiento de la UNCo y avanzará por la avenida Leloir hasta la avenida Argentina. Desde allí, continúa hasta la calle Alcorta, para luego retomar la avenida Argentina y finalizar en el Monumento a San Martín.

La convocatoria estaba dirigida a toda la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general. Se espera la participación de estudiantes, docentes, no docentes, investigadores, representantes gremiales, organizaciones sociales y vecinos de la capital neuquina.

Las autoridades de la UNCo convocaron a movilizarse

El rector de la Universidad Nacional del Comahue, Christian Lopes, y la vicerrectora, Lorena Higuera, convocaron a participar de la movilización federal y expresaron su preocupación por el escenario que atraviesa el sistema universitario público.

“El gobierno juega al cansancio, pero la sociedad sigue defendiendo la universidad pública”, afirmó Lopes al referirse al conflicto y a la continuidad de los reclamos por el financiamiento de las instituciones educativas.

El rector también advirtió sobre las consecuencias que, según sostuvo, puede tener la falta de recursos para el funcionamiento de las universidades. “El funcionamiento de las universidades públicas está en peligro. El Gobierno no cumple con la Ley de Financiamiento Universitario y pretende achicar el presupuesto en esta nueva Ley de Presupuesto Nacional”, expresó.

Por su parte, Higuera remarcó que la discusión no se limita a una cuestión presupuestaria, sino que involucra el sostenimiento del sistema científico, tecnológico y educativo. “Convocamos a la comunidad de todo el país a la movilización”, señaló la vicerrectora, quien sostuvo que “este modelo económico no quiere universidad pública, ni sistema científico y tecnológico”.

Becas, salarios y el funcionamiento de las universidades

Higuera también hizo hincapié en la necesidad de contar con recursos suficientes para garantizar la continuidad de las actividades académicas, sostener los puestos de trabajo y acompañar las trayectorias estudiantiles.

“Es necesario defender la universidad pública porque necesitamos un presupuesto que permita consolidar las becas estudiantiles, que permita sostenernos en nuestros lugares de trabajo y de investigación, que permita que las universidades funcionen a puertas abiertas”, manifestó.

En esa línea, la vicerrectora destacó la importancia de garantizar el derecho a estudiar y de mantener las condiciones necesarias para el desarrollo de las tareas de enseñanza e investigación.