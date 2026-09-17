“Te van desangrando de a poco”: el rector de la UNCo alertó por el futuro de las universidades públicas

La situación presupuestaria de las universidades públicas vuelve a generar preocupación de cara a 2027. El proyecto elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contempla $11 billones para garantizar el funcionamiento del sistema universitario, científico y tecnológico. Sin embargo, el Poder Ejecutivo prevé $7,3 billones: una diferencia de $3,7 billones.

En diálogo con La Primera Mañana, por AM550, el rector de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Christian Lopes, explicó que el reclamo de las universidades no implica plantear nuevas demandas, sino garantizar el cumplimiento de una ley de financiamiento que ya fue aprobada por el Congreso. “Es básicamente la aplicación de la ley de financiamiento universitario, no es que estamos descubriendo la pólvora con lo que necesitamos las universidades”, sostuvo.

Lopes advirtió además sobre las consecuencias que podría tener para las universidades un presupuesto por debajo de las necesidades planteadas por el sistema. El presidente del CIN, Franco Bartolacci, había señalado ante legisladores que, con los recursos previstos, existe la posibilidad de que algunas universidades no puedan abrir sus puertas el próximo año.

Un presupuesto que no alcanza

El rector explicó que la diferencia entre lo solicitado por el CIN y lo contemplado en el proyecto oficial representa un recorte significativo. Para dimensionar el impacto, Lopes utilizó un ejemplo cotidiano: “Son números tan grandes, pero si uno los lleva al hogar, por ejemplo, vos tenés un gasto de 100 pesos y te dan 70 o 65. Hay cosas que no vas a tener, no vas a poder hacer”.

Según explicó, alrededor del 90% al 92% del presupuesto universitario está destinado al pago de salarios de docentes y no docentes, mientras que el resto corresponde a gastos de funcionamiento. Por eso, señaló que el principal problema no pasa solamente por afrontar servicios o gastos operativos, sino por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. “El aumento de los salarios de docentes y no docentes está atrasado en un 34%”, afirmó.

En ese contexto, también mencionó que este jueves 17 de septiembre se desarrollarán reuniones paritarias entre el Gobierno nacional y los gremios universitarios, cuyos resultados eran aguardados por las autoridades.

La UNCo buscará respaldo en el Congreso

Frente a este escenario, el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue aprobó este miércoles 16 de septiembre una declaración que habilita a las autoridades a gestionar reuniones con diputadas, diputados, senadoras y senadores de Neuquén y Río Negro.

El objetivo será explicar la situación financiera de las universidades y solicitar el acompañamiento al presupuesto elaborado por el CIN, que las instituciones consideran necesario para garantizar el funcionamiento del sistema público universitario y científico durante 2027.

“Lo importante es que nos ayuden a discutir, por eso para nosotros ayer sacamos esa declaración del Consejo Superior”, explicó Lopes. En esa línea, remarcó que la UNCo buscará mantener abiertas las instancias de diálogo con los representantes nacionales y que “no perdemos las esperanzas todavía”.

La UNCo buscará reunirse con legisladores de Neuquén y Río Negro para plantear sus necesidades presupuestarias.

La estrategia también incluye el trabajo conjunto con otras universidades de la región. El rector anticipó que hacia fines de septiembre se realizará una reunión de autoridades universitarias de la Patagonia para coordinar una agenda con legisladores de la región.

Lopes planteó que el respaldo a la educación pública debe expresarse también al momento de definir la distribución de los recursos. “Más allá de que sabemos que cada legislador, cuando en sus discursos apoya la educación pública, claramente es necesario que se diga que hay que defenderlo también cuando se distribuye el presupuesto”, sostuvo.

Desmantelamiento de las universidades públicas

El rector de la UNCo también puso el foco en las consecuencias que un deterioro sostenido del financiamiento podría generar a largo plazo. “Es como que te van desangrando de a poco”, graficó.

En ese sentido, sostuvo que el problema no necesariamente se manifiesta de inmediato con el cierre de una universidad, sino a través de una reducción progresiva de sus capacidades. “No te cierran directamente la universidad pública, que es lo que le permite a todos nuestros jóvenes poder acceder a un título universitario, tener una expectativa para su vida, aquellos que no pueden pagar una universidad privada. Lo que está en juego es la calidad de nuestras universidades”, afirmó.

Lopes también vinculó la situación presupuestaria con la calidad del sistema universitario y con el financiamiento de la investigación científica. Advirtió que las dificultades actuales pueden tener consecuencias que recién se hagan visibles dentro de varios años, particularmente por la pérdida de investigadores y docentes formados durante largos períodos.

Como ejemplo, mencionó una reciente visita al Instituto Balseiro, en Bariloche, donde investigadores le transmitieron su preocupación por la salida de jóvenes que completan sus doctorados y luego proyectan su vida profesional fuera del país. “Pensemos que también está a la baja todos los programas de ciencia y técnica, donde las universidades públicas forman parte importante de ese sistema científico y tecnológico”, señaló.

El planteo sobre el cumplimiento de la ley

Uno de los puntos centrales del reclamo de la UNCo es que el presupuesto elaborado por las universidades busca reflejar los recursos establecidos en la legislación de financiamiento universitario.

“Lo que nosotros estamos haciendo es un presupuesto acorde a lo que ya se votó en el Congreso para la ley de financiamiento universitario. Lo que estamos diciendo es que hay un gobierno que no cumple la ley”, afirmó Lopes.

El rector cuestionó que el debate presupuestario obligue a las universidades a volver a justificar necesidades que, según su planteo, ya fueron contempladas por una norma aprobada por el Congreso. “Lo estamos casi naturalizando a veces, como que tenés que volver a explicar que lo que hay que hacer es cumplir la ley”, sostuvo.

El acompañamiento del Gobierno provincial

Lopes también destacó el vínculo que la UNCo mantiene con el Gobierno de Neuquén y con los municipios donde tiene presencia la universidad. Según explicó, existe un trabajo conjunto para sostener las sedes y ampliar la oferta académica pese al escenario presupuestario.

“Nosotros nos sentimos acompañados por el gobierno provincial y, de hecho, trabajamos en conjunto con el gobierno para, a pesar de esta situación, tratar de mantener nuestras sedes, tener, ofrecer carreras en lugares donde todavía no lo habíamos ofrecido”, señaló.

Sin embargo, marcó un límite respecto del alcance de ese acompañamiento. “El sueldo no te lo pueden pagar desde los gobiernos provinciales”, sostuvo, y remarcó que la discusión sobre los recursos destinados a salarios debe resolverse en el ámbito nacional.

Por eso, para la conducción de la UNCo, el próximo paso será trasladar el reclamo a los representantes nacionales de Neuquén, Río Negro y el resto de la Patagonia, con la expectativa de que el debate presupuestario contemple los recursos que las universidades consideran necesarios para sostener su funcionamiento, la educación pública y el sistema científico.

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