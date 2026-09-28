Neuquén mostró en Buenos Aires su modelo de financiamiento híbrido para pavimentar rutas

Neuquén estuvo presente en las jornadas de intercambio de experiencias que reunieron a autoridades económicas y fiscales de América Latina y el Caribe para debatir sobre eficiencia tributaria, gasto público y descentralización.

El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, expuso sobre el modelo neuquino para la pavimentación y repavimentación de rutas, basado en la cooperación público-privada, a efectos de promover la sostenibilidad fiscal en un esquema que comprende la participación empresarial en el desarrollo de infraestructura pública.

Entre los ejes estratégicos planteados por el Gobierno provincial, Koenig se refirió al plan vial que tiene por objeto la concreción de nuevos caminos que acompañen el crecimiento de la actividad hidrocarburífera, la reparación de rutas deterioradas por el tránsito pesado y la incorporación de nuevos 1.000 kilómetros que impulsarán la competitividad logística y, a la vez, el desarrollo de las economías locales.

Se trata de una estrategia de desarrollo sostenible y de responsabilidad compartida con las operadoras frente a Vaca Muerta, que planteó un inédito esquema de financiamiento que comprende compromisos empresariales de ejecución de obras o realización de pagos, que se integran a las condiciones económicas vinculadas con decisiones provinciales sobre proyectos de la industria petrolera.

La experiencia neuquina permite consolidar dos grandes familias de instrumentos para vincular el desarrollo hidrocarburífero con la ejecución de infraestructura pública. Por un lado, incorpora obras o pagos como parte del valor económico que la provincia obtiene por las concesiones y los proyectos estratégicos, sin recupero posterior por parte de las empresas; y por otro, percibe anticipos de recursos privados para ejecutar obras prioritarias, reconociendo mecanismos de recupero sujetos a plazos, límites y fuentes específicamente determinadas.

Conectividad

La infraestructura priorizada por Neuquén comprende los tramos de las rutas que presentan mayor circulación de tránsito pesado de equipos y personal, provocando mayor siniestralidad, congestión y el deterioro acelerado de las calzadas. En consecuencia, las empresas que utilizan intensivamente esa infraestructura, y cuya actividad acelera su deterioro, asumieron un compromiso activo con su conservación, reparación y ampliación.

Para ello, el Gobierno de Neuquén y las principales empresas operadoras de Vaca Muerta -lideradas por la empresa de bandera nacional YPF S.A.- acordaron un esquema de cooperación público-privada que contempla un fideicomiso para el prefinanciamiento de obras viales por 154,5 millones de dólares.

La provincia recuperará los fondos adelantados por las compañías mediante su imputación a futuras regalías, cánones extraordinarios de producción y/o peajes vinculados al uso de la infraestructura vial.

Con el objetivo de achicar el déficit en obra pública, el Gobierno neuquino priorizó un esquema de obras viales estratégicas que contempla la pavimentación de la Ruta 8, la reparación y repavimentación de la Ruta 51 y obras complementarias sobre las rutas provinciales 6 y 7.