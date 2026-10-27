Neuquén se moviliza por una colecta solidaria para un nene de tres años que sufre una cardiopatía congénita compleja y debe someterse a una cuarta cirugía a corazón abierto en Buenos Aires, en el Hospital Garrahan.

En diálogo con La Primera Mañana por AM550, su madre Solange Contreras relató que su hijo Lionel Yahir Videla Contreras tiene tres cirugías cardiovasculares. Su diagnóstico llegó en la semana 27 de embarazo, en una ecografía 5D, cuando confirmaron la sospecha de la cardiopatía.

"Lionel ahora está con procedimiento de estudios y controles para llegar a mejores condiciones a la cirugía que le queda, que es la bypass total", comentó su madre. La familia hace casi dos años que comenzó a viajar al Garrahan para las intervenciones del menor.

"El jueves recién tenemos lo que es el único ventrículo, que lo ve toda la gente del hospital, ahí entra todo lo que es pediatría, nutrición. Todo lo que requiere un control, porque no es una cirugía simple, como parece, es algo bastante complejo", comentó Solange.

Y agregó que estas cirugías paliativas son la solución que le quedan a Lionel para poder mantener su vida normal.

"Tenemos mucha fe de que él va a pelear, y va a dar continuidad, y va a poder seguir escribiendo su historia como la viene haciendo", expresó su madre.

Cómo ayudar a la familia

Solange indicó que están realizando un bono contributivo para solventar los gastos que conlleva la internación del nene en la Capital. El mismo tiene un costo de $15 mil y lo pueden pedir contactándose con su madre, son 250 números.

Puede comprarse a su madre, al número 2996552830, una vez elegido se deposita a través de un alias de Mercado Pago o con el mismo número de celular.

El bono se sorteará una vez que se vendan todos los números y se hará por lotería nacional, entregando el premio en dinero. El primer premio son $300 mil, el segundo $250 mil, el tercero $200 mil y el tercero $150 mil.

Quienes deseen un número, pueden transferir al alias yahirelcampeon el monto de $15 mil y aguardar al sorteo.

La entrevista completa