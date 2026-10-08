Una joven de 20 años que llevaba seis años dependiendo de una traqueostomía volvió a tener una nueva oportunidad de recuperar su voz gracias a una compleja intervención realizada en el Hospital Francisco López Lima de Roca. El procedimiento, considerado de alta complejidad, permitió reconstruir parte de la vía aérea superior y abre expectativas concretas para mejorar de manera significativa su calidad de vida.

La paciente padecía una estenosis laríngea, una afección que había requerido tratamientos y cirugías previas, incluida una intervención en el Hospital Garrahan de Buenos Aires. Sin embargo, posteriores recaídas obligaron a buscar nuevas alternativas terapéuticas para mejorar su situación clínica.

En esta oportunidad, el equipo médico del hospital roquense decidió afrontar el desafío dentro del sistema público provincial, evitando una nueva derivación fuera de Río Negro y apostando por una solución quirúrgica desarrollada íntegramente en la ciudad.

La intervención consistió en una cirugía de expansión laríngea con autoinjerto de cartílago y colocación de una prótesis de molde laríngeo, una técnica altamente especializada destinada a ampliar la vía respiratoria, recuperar funciones anatómicas y favorecer la futura rehabilitación del habla.

Trabajo conjunto y alta complejidad

Para concretar la operación, el hospital contó con la participación del especialista Sebastián Sturla, quien trabajó junto al equipo local integrado por los cirujanos torácicos José Sustersic y Alejandro Vona, además del anestesista Cristian Santana, instrumentadores quirúrgicos y personal del quirófano central.

La coordinación entre profesionales de distintas especialidades permitió llevar adelante una práctica poco frecuente en el ámbito público regional y que requiere experiencia específica tanto en cirugía reconstructiva como en el manejo de patologías complejas de la vía aérea.

Si bien la recuperación demandará nuevas etapas de seguimiento, controles médicos y rehabilitación, los profesionales consideran que la intervención constituye un paso decisivo en el proceso para que la paciente pueda volver a respirar sin asistencia permanente y recuperar progresivamente la capacidad de hablar.