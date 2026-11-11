La provincia de Neuquén necesita 160 donantes de sangre por semana para responder a los requerimientos de los hospitales y mantener las reservas disponibles. Aunque la cantidad de donaciones se mantiene en niveles similares a los del año pasado, desde el Centro Regional de Hemoterapia advirtieron que aumentaron las necesidades del sistema de salud.

La doctora Romina Barufaldi, médica especialista del Centro Regional de Hemoterapia, brindó detalles en el programa La Segunda Mañana que se transmite por AM550, y explicó que la sangre se utiliza para atender a pacientes que sufren accidentes de tránsito, enfermedades oncológicas, hemorragias digestivas y problemas renales, entre otras situaciones. En muchos casos, los componentes deben estar preparados antes de que llegue el paciente.

Una sola donación de aproximadamente 450 mililitros puede dividirse en tres componentes y ayudar a tres pacientes.

En el marco del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, que se conmemora cada 9 de noviembre, Barufaldi destacó la importancia de acercarse a donar sin esperar a que una persona cercana atraviese una emergencia. Según precisó, el 65% de la sangre que se obtiene en el Centro Regional proviene de donantes voluntarios, una modalidad que permite contar con personas informadas sobre los requisitos y cuidados necesarios.

La especialista también recordó que la sangre tiene un tiempo limitado de conservación. De una donación de aproximadamente 450 mililitros se pueden obtener tres componentes, que permiten ayudar a distintos pacientes. Los glóbulos rojos pueden conservarse hasta 42 días, mientras que las plaquetas tienen una duración de cinco días, por lo que resulta fundamental reponer las reservas de manera constante.

En Neuquén capital, las personas pueden donar en Teodoro Planas 1915, de lunes a sábado, entre las 8:30 y las 13.

Barufaldi invitó a quienes estén en condiciones de donar a hacerlo al menos dos veces al año y señaló que el procedimiento demanda entre 30 y 45 minutos. En Neuquén capital, las personas pueden acercarse al Centro Regional de Hemoterapia, ubicado en Teodoro Planas 1915, de lunes a sábado, de 8:30 a 13. También reciben donantes los hospitales cabecera de la provincia, entre ellos los de Plottier, Heller y Centenario. Para conocer los puntos de atención, horarios y próximas colectas, se puede consultar el Instagram del Centro Regional de Hemoterapia o comunicarse a través de colectas.crh.neuquen@gmail.com.

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