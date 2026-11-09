En el marco del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, que se conmemora cada 9 de noviembre, el Ministerio de Salud de Neuquén lanzó una convocatoria para promover la donación voluntaria y habitual durante todo el mes. La iniciativa busca garantizar la disponibilidad de componentes sanguíneos y fortalecer la red solidaria en toda la provincia.
Durante noviembre, los equipos de Hemoterapia realizarán colectas externas y estarán presentes en distintas postas fijas. para facilitar el acceso de la comunidad a la donación. El objetivo es sumar nuevos voluntarios y generar conciencia sobre la importancia de mantener reservas permanentes para responder a las necesidades del sistema sanitario.
Desde Salud recordaron que la sangre no puede fabricarse artificialmente y que su disponibilidad depende exclusivamente de las donaciones. Además, una sola extracción permite obtener distintos componentes que pueden beneficiar a varias personas que necesitan transfusiones por enfermedades, intervenciones quirúrgicas o situaciones de emergencia.
En Neuquén capital, quienes quieran colaborar pueden acercarse al Centro Regional de Hemoterapia (CRH), ubicado en Teodoro Planas 1915. También habrá dos jornadas con inscripción previa: el 24 de noviembre, en el CRH junto a la Fundación Tiempo de Niños, con consultas al 299-6894198; y el 26 de noviembre, en el Centro de Salud Los Aromos de Plottier, a través del WhatsApp 299-5062328 o el teléfono 4937203. Durante el mes también se realizarán colectas con empresas como Tecpetrol, Calfrac y Halliburton.
Requisitos para donar sangre
Para donar sangre es necesario tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud. En el caso de los jóvenes de 16 y 17 años, se requiere autorización de padres o tutores. También se recomienda desayunar normalmente, tomar medio litro de agua unos 30 minutos antes de la extracción y concurrir con el DNI.