En el marco del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, que se conmemora cada 9 de noviembre, el Ministerio de Salud de Neuquén lanzó una convocatoria para promover la donación voluntaria y habitual durante todo el mes. La iniciativa busca garantizar la disponibilidad de componentes sanguíneos y fortalecer la red solidaria en toda la provincia.

Los equipos de Hemoterapia realizarán colectas externas en distintos puntos de la provincia para facilitar el acceso de los donantes.

Durante noviembre, los equipos de Hemoterapia realizarán colectas externas y estarán presentes en distintas postas fijas. para facilitar el acceso de la comunidad a la donación. El objetivo es sumar nuevos voluntarios y generar conciencia sobre la importancia de mantener reservas permanentes para responder a las necesidades del sistema sanitario.

Desde Salud recordaron que la sangre no puede fabricarse artificialmente y que su disponibilidad depende exclusivamente de las donaciones. Además, una sola extracción permite obtener distintos componentes que pueden beneficiar a varias personas que necesitan transfusiones por enfermedades, intervenciones quirúrgicas o situaciones de emergencia.

El Centro Regional de Hemoterapia de Neuquén capital funciona en Teodoro Planas 1915 y recibe a quienes quieran colaborar.

En Neuquén capital, quienes quieran colaborar pueden acercarse al Centro Regional de Hemoterapia (CRH), ubicado en Teodoro Planas 1915. También habrá dos jornadas con inscripción previa: el 24 de noviembre, en el CRH junto a la Fundación Tiempo de Niños, con consultas al 299-6894198; y el 26 de noviembre, en el Centro de Salud Los Aromos de Plottier, a través del WhatsApp 299-5062328 o el teléfono 4937203. Durante el mes también se realizarán colectas con empresas como Tecpetrol, Calfrac y Halliburton.

Requisitos para donar sangre

Para donar sangre es necesario tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud. En el caso de los jóvenes de 16 y 17 años, se requiere autorización de padres o tutores. También se recomienda desayunar normalmente, tomar medio litro de agua unos 30 minutos antes de la extracción y concurrir con el DNI.