El trabajo de Neuquén contra el narcomenudeo sumó una instancia de evaluación internacional. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Seguridad provincial realizaron una capacitación especializada para investigadores y efectivos policiales y judiciales que obtuvo una calificación promedio de 4,80 puntos sobre 5.

El resultado surge de una encuesta de cierre respondida por 35 participantes. Además, los asistentes calificaron con 4,63 sobre 5 la utilidad de las herramientas incorporadas para su trabajo cotidiano. El relevamiento también mostró que ocho de cada diez encuestados se desempeñaban en áreas de investigaciones o brigadas de narcotráfico.

La formación se desarrolló durante cinco jornadas de noviembre y reunió a representantes de las fuerzas policiales y judiciales de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut, además de integrantes de fuerzas federales. El objetivo fue fortalecer las capacidades para investigar el tráfico de drogas, intervenir en escenarios complejos y preservar pruebas.

La calificación corresponde a la valoración de los asistentes sobre la capacitación y sus contenidos. No constituye, por sí misma, una evaluación de los resultados operativos de la política provincial contra el narcomenudeo.

Qué herramientas incorporó la capacitación internacional

El entrenamiento combinó contenidos teóricos con ejercicios prácticos en escenarios simulados. Uno de los ejes estuvo centrado en el reconocimiento de centros clandestinos de procesamiento de drogas sintéticas, los procedimientos para su desmantelamiento seguro y las medidas necesarias para preservar la evidencia.

También se trabajó sobre técnicas especiales de investigación, entre ellas la figura del agente revelador y la entrega vigilada, además de ejercicios de aplicación de pruebas de campo.

El equipo docente estuvo integrado por 12 especialistas, seis de ellos pertenecientes a la UNODC y dos a la Policía de Investigaciones de Chile. También participaron expositores de la Policía Federal Argentina, la Procuraduría de Narcocriminalidad, la Dirección General de Aduanas y la Unidad de Información Financiera.

La presencia de organismos de distintas jurisdicciones permitió compartir experiencias y criterios de intervención. La coordinación resulta especialmente importante en investigaciones que pueden involucrar circuitos de comercialización, producción y distribución de estupefacientes que exceden los límites provinciales.

Por qué Neuquén asumió la investigación del narcomenudeo

La capacitación se inscribe en el cambio de estrategia institucional que impulsó el gobernador Rolando Figueroa desde el comienzo de su gestión: que la Provincia asumiera la investigación de los delitos de narcomenudeo, una competencia que hasta entonces correspondía al fuero federal.

El propósito fue acercar la respuesta judicial y policial a los lugares donde se produce la comercialización minorista de drogas. De esta manera, la Policía y la Justicia neuquinas comenzaron a intervenir directamente en las investigaciones por microtráfico, mientras que los delitos vinculados con estructuras de narcotráfico de mayor escala continúan requiriendo la intervención de las autoridades federales, según sus competencias.

El 1 de julio de 2024, Figueroa anunció públicamente la decisión y afirmó: “Hemos tomado la firme decisión de combatir el narcomenudeo en la provincia del Neuquén”.

El 18 de julio de ese año, representantes de los tres poderes del Estado firmaron un convenio para crear el Consejo Estratégico de Implementación, organismo encargado de coordinar los pasos necesarios para concretar el traspaso de competencias.

El proceso avanzó con la presentación del proyecto de adhesión a la normativa nacional. Finalmente, el 26 de noviembre de 2024, la Legislatura de Neuquén aprobó por unanimidad la Ley 3.488, que entró en vigencia el 28 de febrero de 2025. En mayo de 2026, la reglamentación de la norma completó el esquema administrativo para su aplicación.

Los números de la lucha contra el microtráfico en Neuquén

La decisión de asumir estas investigaciones también tuvo su correlato en el despliegue policial y judicial. Un balance difundido por la Dirección Antinarcóticos de la Policía provincial, correspondiente al período comprendido entre el 28 de febrero de 2025 y el 4 de noviembre de 2026, registró 500 allanamientos, 218 personas condenadas y 43 clausuras.

Las cifras permiten dimensionar el volumen de intervenciones realizadas desde la entrada en vigencia de la Ley 3.488. Los allanamientos apuntan a domicilios utilizados para la comercialización minorista de estupefacientes, mientras que las condenas reflejan el avance de las investigaciones en el ámbito judicial.

En ese escenario, la preparación técnica de los investigadores adquiere una relevancia particular. La detección de puntos de venta, la obtención de pruebas y la identificación de las estructuras que abastecen esos espacios requieren procedimientos específicos y coordinación entre distintas áreas.

La capacitación junto a la UNODC apunta precisamente a fortalecer esas capacidades. Su evaluación positiva aporta un indicador sobre la recepción de los contenidos, aunque el impacto concreto deberá observarse en la aplicación de las herramientas y en los resultados de las investigaciones futuras.

El desafío de transformar la formación en resultados

El balance de los participantes deja una valoración favorable sobre el entrenamiento, pero también abre una nueva etapa para la política provincial contra el narcomenudeo: sostener la actualización de los equipos, incorporar técnicas especializadas y fortalecer la cooperación con otras jurisdicciones.

La experiencia reunió a fuerzas de cuatro provincias y organismos nacionales e internacionales. El desafío será que ese intercambio se traduzca en procedimientos más eficaces, investigaciones mejor coordinadas y una mayor capacidad para intervenir frente a la comercialización de drogas en los barrios.

Por ahora, los datos disponibles permiten conocer la evaluación de los asistentes y dimensionar el despliegue provincial desde la entrada en vigencia de la ley. No se informaron indicadores específicos que permitan medir cuánto mejoraron las investigaciones como consecuencia directa de esta capacitación.