Neuquén ofreció un aumento a los docentes, pero ATEN lo rechazó y anunció un paro de 48 horas

La negociación salarial entre el Gobierno de Neuquén y la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) terminó con el rechazo de la propuesta oficial y la convocatoria a un paro docente de 48 horas. El ejecutivo provincial había presentado un esquema de aumentos para el primer semestre de 2027 que combina un incremento del 4%, actualizaciones por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y una compensación extraordinaria de $480.000.

La discusión se produce en una provincia que se despega del resto del país con los salarios docentes más altos para un cargo testigo. Sin embargo, el nivel de las remuneraciones neuquinas no alcanzó para destrabar el conflicto: ATEN reclama una recomposición mayor del salario básico y cuestiona que la propuesta no garantice una actualización mensual durante todo 2027.

Qué aumento ofreció el Gobierno de Neuquén a los docentes para 2027

La propuesta que el Ejecutivo provincial presentó el lunes 26 de octubre contempla cuatro componentes principales para los trabajadores de la educación.

El primero es un incremento del 4% en los haberes de enero de 2027, calculado sobre los salarios conformados luego de la actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a ese mismo mes, de acuerdo con la pauta salarial vigente.

El segundo establece dos actualizaciones salariales durante el primer semestre:

Abril de 2027: se aplicará sobre el salario de marzo, con el IPC acumulado de enero, febrero y marzo.

Julio de 2027: se calculará sobre el salario de abril, tomando la inflación acumulada de abril, mayo y junio.

Para determinar esos porcentajes se utilizará un índice compuesto en partes iguales por la inflación que mide la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de Neuquén y el IPC del INDEC. Es decir, cada organismo tendrá una ponderación del 50%.

El tercer componente es una suma extraordinaria de $480.000 netos por cargo, no remunerativa y no bonificable, que se pagaría durante la segunda quincena de enero de 2027. El beneficio alcanzará a los trabajadores activos durante diciembre de 2026 y se extenderá proporcionalmente al sector pasivo.

Por último, la Provincia propuso garantizar con recursos propios la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la Conectividad Nacional. También mantendrá la actualización de las asignaciones familiares mediante el mecanismo de IPC ponderado vigente.

Neuquén lidera el ranking de los salarios docentes en Argentina

La discusión salarial tiene como contexto un dato relevante: Neuquén encabeza la comparación nacional de remuneraciones docentes.

De acuerdo con el Informe Indicativo del Salario Docente de la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE), correspondiente a junio de 2026, la provincia registró un salario bruto de $2.521.570 para un maestro de grado con 10 años de antigüedad.

El relevamiento la ubicó en el primer puesto entre las 24 jurisdicciones del país. Detrás se posicionaron Santiago del Estero y Santa Cruz, ambas con remuneraciones superiores a los $1,8 millones. Tierra del Fuego y Córdoba también integraron el grupo de las jurisdicciones con los salarios más elevados para ese mismo cargo testigo.

La comparación utiliza un perfil docente homogéneo para medir las diferencias entre provincias: un maestro de grado con jornada simple y diez años de antigüedad. Por eso, los $2.521.570 corresponden a un salario bruto de referencia y no representan necesariamente lo que cobra cada docente neuquino.

La ubicación de Neuquén también se destaca cuando se incorpora el costo de vida. Un análisis publicado por el sitio de fact-checking Chequeado en agosto de 2026, que comparó los salarios de bolsillo con las canastas básicas regionales, ubicó a los docentes neuquinos en el primer lugar nacional en términos de poder adquisitivo, por encima de Salta y Santiago del Estero.

Esto permite distinguir dos indicadores: Neuquén lidera tanto la comparación de salarios brutos para el cargo testigo como el análisis de poder de compra realizado con los datos de marzo de 2026. Sin embargo, esos resultados no eliminan las diferencias entre cargos, antigüedades, ubicaciones y componentes salariales.

Neuquén ofreció un aumento a los docentes, pero ATEN lo rechazó y anunció un paro de 48 horas - Foto: Archivo

Cuánto cobraría un docente neuquino con la propuesta del Gobierno

Uno de los puntos centrales de la discusión es el impacto concreto que tendría el ofrecimiento sobre los ingresos de los trabajadores que recién comienzan su carrera docente.

Según los cálculos difundidos por la conducción de ATEN, un docente ingresante que actualmente percibe alrededor de $1.680.000 pasaría a cobrar aproximadamente $1.730.000, una diferencia inferior a los $60.000.

Se trata de una estimación presentada por el gremio para explicar el impacto de la propuesta en el salario inicial, y no de una liquidación oficial del Gobierno provincial. El monto definitivo dependerá de la composición del haber, los adicionales correspondientes y las actualizaciones que se apliquen.

A ese ingreso se sumaría, en enero de 2027, la compensación extraordinaria de $480.000 por cargo. Si se toma como referencia el salario estimado de $1.730.000, un docente con un cargo recibiría ese mes un ingreso de aproximadamente $2.210.000, antes de considerar eventuales variaciones o conceptos particulares de su liquidación.

Sin embargo, hay una diferencia importante: los $480.000 son una suma extraordinaria, no remunerativa y no bonificable. Por lo tanto, no se incorporan al salario básico ni representan un aumento mensual permanente.

La discusión también está atravesada por la estructura salarial de Neuquén. La antigüedad, el cargo, la ubicación geográfica y los adicionales pueden modificar sustancialmente el ingreso final. En algunas localidades, los componentes por zona tienen una incidencia importante sobre la remuneración.

Por qué ATEN rechazó la oferta y cuándo será el paro docente

Las asambleas de las distintas seccionales de ATEN rechazaron la propuesta salarial y respaldaron una medida de fuerza de 48 horas. La decisión fue ratificada este viernes 30 de octubre durante el plenario de secretarios generales realizado en Cutral Co, en el corazón de la comarca petrolera.

La secretaria general del gremio, Fany Mansilla, confirmó que el paro y la movilización se realizarán el martes 3 y el miércoles 4 de noviembre. La modalidad prevista contempla actividades por seccional durante el martes y una movilización provincial el miércoles, por lo que las clases se verán afectadas durante las dos jornadas en las escuelas cuyos trabajadores adhieran a la medida.

Entre los principales reclamos de ATEN se encuentran:

Una recomposición del 50% al salario básico, como camino hacia un ingreso que alcance para cubrir la canasta familiar.

La derogación del adicional docente y el pase de esos montos al básico.

Una actualización por IPC mensual y real desde enero de 2027.

La implementación de un plan estatal de viviendas en todas las localidades.

Un incremento del presupuesto destinado a infraestructura y partidas escolares.

El pago en tiempo y forma del adicional por movilidad.

El sindicato de docentes neuquinos cuestiona especialmente que el incremento ofrecido no represente una recomposición suficiente del básico y que las actualizaciones por inflación estén concentradas en dos momentos del primer semestre, en lugar de establecerse con una periodicidad mensual.

Con el rechazo formalizado y el paro confirmado, la negociación salarial entre el Ejecutivo neuquino y ATEN queda abierta a una nueva instancia. El conflicto pone en discusión no solamente el porcentaje de aumento para 2027, sino también la composición del salario docente y el mecanismo que permitirá sostener su poder adquisitivo durante todo el año.