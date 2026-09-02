La provincia de Neuquén avanzará con la instalación de una nueva casilla policial de última generación en el acceso al Cerro Chapelco, en San Martín de los Andes. La medida forma parte de un plan de modernización de la infraestructura operativa en la región cordillerana y apunta a reforzar los controles preventivos en una de las rutas más utilizadas por residentes y turistas.

La confirmación fue realizada por el director de Seguridad Interior de Lagos del Sur, comisario mayor Guillermo Alfaro, quien precisó que la nueva estructura reemplazará de manera definitiva al puesto actualmente emplazado en el sector. La obra permitirá incorporar tecnología de monitoreo y brindar mejores condiciones para el personal de la Policía del Neuquén que presta servicio durante todo el año.

Además, este tipo de estaciones móviles y tecnológicas son las que garantizan el monitoreo permanente de la actividad en distintos puntos estratégicos de la provincia, tal como ocurre en barrios de la ciudad de Neuquén. Un ejemplo reciente es la instalación de una estación de vigilancia en Valentina Sur, incorporada para fortalecer la prevención y la respuesta ante situaciones de seguridad en la capital neuquina.

La garita móvil recientemente instalada en el barrio Valentina Sur de la ciudad de Neuquén - Foto: Archivo

Un punto estratégico para el tránsito turístico

El acceso al Cerro Chapelco es uno de los sectores con mayor movimiento vehicular de la cordillera de Neuquén, especialmente durante la temporada invernal. Miles de visitantes utilizan diariamente este corredor para llegar al centro de esquí, considerado uno de los principales atractivos turísticos de la Patagonia.

Durante los meses de nieve, el flujo de vehículos aumenta considerablemente y genera una demanda constante de controles de tránsito, asistencia y tareas preventivas. En ese contexto, las autoridades consideran clave contar con infraestructura moderna que permita responder con mayor rapidez y eficiencia.

Tecnología para mejorar los controles

Entre las principales ventajas de la nueva casilla se encuentra la incorporación de equipamiento tecnológico que facilitará la identificación y verificación vehicular en tiempo real.

Según se informó, la actualización permitirá agilizar los procedimientos policiales, fortalecer la prevención del delito y optimizar las tareas de control en una zona donde confluyen residentes, trabajadores del complejo turístico y visitantes provenientes de distintos puntos del país.

La modernización también apunta a mejorar la coordinación operativa ante emergencias, accidentes o contingencias climáticas que suelen registrarse durante el invierno en la región cordillerana.

Mejores condiciones para el personal policial

Otro de los objetivos de la iniciativa es brindar mayores comodidades a los efectivos que cumplen funciones en el lugar. Las bajas temperaturas, las nevadas intensas y las condiciones climáticas adversas hacen necesario contar con espacios adecuados para desarrollar las tareas de vigilancia y asistencia.

La nueva infraestructura ofrecerá mejores condiciones edilicias, mayor resguardo y equipamiento adaptado a las exigencias de una zona de montaña que registra actividad durante todo el año.

Una apuesta a la seguridad en los corredores turísticos

La inversión se enmarca en una estrategia provincial orientada a fortalecer la presencia policial en los principales corredores turísticos de Neuquén. La medida busca generar mayor tranquilidad tanto para los vecinos de San Martín de los Andes como para quienes eligen la cordillera neuquina como destino turístico.

Con la próxima temporada de verano y la creciente actividad turística en la región, las autoridades consideran que contar con herramientas tecnológicas y puestos operativos modernos será fundamental para garantizar controles más eficientes y una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.