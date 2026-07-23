"Esto pasa cuando no usás cadenas para nieve": hubo despistes y choques en la banquina del acceso al Cerro Chapelco

La nevada que cubrió gran parte de la cordillera de Neuquén durante este miércoles generó una compleja situación vial en el acceso al Cerro Chapelco, muy cerca de San Martín de los Andes. Un video difundido por una empresa de transporte local mostró una decena de vehículos detenidos sobre las banquinas, autos atravesados en la calzada y varios choques provocados por la falta de adherencia sobre hielo y nieve.

Desde su cuenta de Instagram, una empresa de transporte registró la situación en medio de la fuerte nevada que afectó a siete provincias de nuestro país. Las imágenes se volvieron virales en las redes sociales y reavivaron una problemática que se repite cada temporada invernal: el uso obligatorio de cadenas para nieve.

Como se puede escuchar en el video, desde la empresa explicaron que este tipo de incidentes suelen ocurrir cuando algunos conductores subestiman las condiciones de montaña o circulan sin el equipamiento adecuado.

El error más frecuente: confiarse de la tracción 4x4

Uno de los puntos que remarcaron las autoridades provinciales es que contar con un vehículo con tracción en las cuatro ruedas no elimina los riesgos de conducir sobre hielo.

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo recordaron que la tracción 4x4 puede mejorar el avance en superficies complicadas, pero no garantiza una frenada segura ni evita derrapes cuando la calzada está congelada.

Por ese motivo, insistieron en que las cadenas para nieve siguen siendo obligatorias en los sectores señalizados y cuando las condiciones meteorológicas así lo exigen. Además, remarcaron que no alcanza con transportarlas en el vehículo: es indispensable saber colocarlas correctamente antes de ingresar a las zonas de mayor riesgo.

Controles reforzados en las rutas de la cordillera

Frente al temporal, la Policía del Neuquén desplegó operativos preventivos junto con Defensa Civil y Bomberos en distintos corredores turísticos. Los controles se concentraron especialmente sobre la Ruta Nacional 237 y la Ruta Provincial 68, donde se verificó la transitabilidad, el estado de los vehículos y la presencia de equipamiento invernal obligatorio.

Durante la jornada también se asistió a una caravana integrada por unos 20 vehículos provenientes de Brasil que recorrían la región. Los efectivos brindaron información sobre conducción en nieve y medidas de seguridad para evitar accidentes.

Recomendaciones para circular por rutas nevadas