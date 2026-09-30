La Municipalidad de Neuquén avanza con su plan integral de pavimentación de calles en toda la ciudad. En este sentido, funcionarios del Ejecutivo recorrieron este miércoles 30 de septiembre el avance de obras en los sectores de Confluencia Urbana y Confluencia Rural, que incluye asfalto de cuadras troncales y un sistema de desarrollo pluvial.

En diálogo con los medios presentes en el lugar, el secretario de Infraestructura municipal, Alejandro Nicola detalló: “La obra que se está desarrollando es la pavimentación de calle Chocón, pero primero vemos lo que va enterrado que es un sistema de desarrollo pluvial importante”.

En ese sentido describió: ”En esta zona terminamos todo lo que es el paseo costero, con lo cual ahora debemos hacer el pluvial para llegar hasta calle Piglia y costanera donde habrá un pozo de bombeo que evacuará todo el agua”.

Dijo además que “vemos acá caños que se entierran, cámaras y un sistema que será un canal de siete metros de ancho por dos de altura que va abajo de Los Álamos entre Aguado y Chocón, después continúa hasta Lope de Vega y luego hasta Piglia, pero todo el sector desde Aguado hacia abajo tendrá estos sistemas para conectarse hasta el pozo de bombeo”.

Además comentó: “Arriba de eso estará la pavimentación de las calles Aguado, Los Álamos, Copahue y Chocón, las cuales están con contrato firmado”.

Por su parte, la jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini manifestó: “Esta obra contempla pluviales, bombeo, canal y asfalto, es decir cuando se plantea llegar al 100% de asfalto se resuelvan los pluviales primero, es decir lo primordial”.

“Esto es muy importante porque impacta en Confluencia Rural y Urbana, es un sector que viene con varias obras de contención, pero ahora llegamos donde viven las familias”, concluyó.