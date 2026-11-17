Neuquén presentó este martes 17 de noviembre de 2026 el proyecto de ley para crear su primer Código Procesal de Familia. La iniciativa fue presentada en la Legislatura provincial por el gobernador Rolando Figueroa, la vicepresidenta primera del cuerpo, Zulma Reina, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Gustavo Mazieres.

El proyecto, identificado como expediente 18834, fue elaborado por la Comisión Interpoderes y propone modernizar los procedimientos judiciales vinculados con las relaciones familiares. Su objetivo es establecer trámites más ágiles, orales y especializados, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad.

La propuesta busca reemplazar una normativa procesal con más de 50 años de antigüedad y adaptar la respuesta de la Justicia neuquina a los cambios sociales y familiares. Todavía se trata de un proyecto de ley y no de una norma vigente: deberá atravesar el correspondiente tratamiento legislativo.

Qué cambia con el nuevo Código Procesal de Familia

La iniciativa establece un sistema de Justicia de Familia con procedimientos específicos y principios de oralidad, celeridad, inmediación y trabajo interdisciplinario.

Entre sus principales modificaciones contempla:

Procedimientos más ágiles para divorcios, alimentos y filiaciones.

Mayor especialización en conflictos relacionados con la responsabilidad parental.

Incorporación de pruebas digitales.

Ajustes razonables para garantizar el acceso a la Justicia.

Protección diferenciada para personas en situación de vulnerabilidad.

Derecho de niños, niñas y adolescentes a ser escuchados y contar con defensa técnica.

El proyecto también contempla a personas mayores, personas con discapacidad y víctimas de violencia, con herramientas para atender las particularidades de cada situación.

Una reforma con alcance en las siete regiones de Neuquén

Uno de los ejes de la propuesta es la regionalización del servicio de Justicia. Según los fundamentos del proyecto, su elaboración incluyó un proceso participativo en las siete regiones de la provincia, con aportes institucionales, profesionales y de la ciudadanía.

La iniciativa se vincula con el Plan Provincial de Regionalización, establecido por la Ley 3480, y busca garantizar que el acceso a una Justicia especializada no dependa del lugar de residencia de las familias.

Este punto tiene especial relevancia para una provincia con localidades y comunidades alejadas de los principales centros urbanos. La aplicación territorial del nuevo sistema será uno de los aspectos centrales para evaluar su impacto si la Legislatura aprueba la iniciativa.

Mediación obligatoria: cuándo se buscarán acuerdos antes de un juicio

El proyecto incorpora una etapa previa extrajudicial obligatoria para determinadas materias, con el propósito de promover acuerdos y evitar que todos los conflictos familiares deban resolverse mediante un juicio.

Sin embargo, establece excepciones para situaciones de violencia familiar, urgencia o desigualdad entre las partes. En esos casos, el objetivo es evitar que la instancia previa se convierta en un obstáculo para obtener protección judicial inmediata.

La distinción es importante: la búsqueda de acuerdos no debe demorar la intervención de la Justicia cuando existen riesgos para la integridad o los derechos de las personas involucradas.

Qué medidas prevé para casos de violencia familiar y de género

La propuesta establece un procedimiento urgente, preventivo y protectorio para situaciones de violencia familiar y de género.

Entre las herramientas previstas se encuentran:

Restricciones de acercamiento para proteger a las víctimas.

Exclusión del hogar de la persona denunciada, cuando corresponda.

Fijación de alimentos provisorios.

Medidas de resguardo patrimonial.

Intervenciones judiciales inmediatas ante situaciones de riesgo.

El proyecto señala que estas disposiciones se enmarcan en los estándares internacionales de protección de derechos humanos, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.

Adopciones, niñez y vínculos familiares: cuáles son las prioridades

En materia de niñez y adolescencia, el nuevo código propone fortalecer los procedimientos especializados y priorizar la preservación de los vínculos familiares frente a la institucionalización, cuando las circunstancias lo permitan.

También contempla plazos razonables para los procesos de adopción, con la intención de evitar demoras que puedan afectar los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa incorpora, además, herramientas para garantizar que sus opiniones sean escuchadas durante los procedimientos judiciales y que cuenten con representación y defensa técnica.

Divorcios, alimentos y filiación: los trámites que busca agilizar

El alcance del proyecto no se limita a los casos de violencia o protección de derechos. También incluye procedimientos vinculados con cuestiones habituales de la vida familiar.

Entre ellos se encuentran:

Divorcios.

Reclamos de alimentos.

Procesos de filiación.

Responsabilidad parental.

Capacidad jurídica.

Restitución internacional de niños, niñas y adolescentes.

La finalidad es que estos conflictos puedan encontrar respuestas judiciales más rápidas y adecuadas a sus características, sin perder las garantías procesales de las partes.

El antecedente: el nuevo Código Procesal Civil Adversarial

La iniciativa se suma al proceso de actualización de la legislación procesal neuquina. A fines de 2025, la provincia incorporó el Código Procesal Civil Adversarial, aprobado mediante la Ley 3551.

El proyecto de Familia continúa esa línea de modernización, aunque aborda un ámbito con particularidades propias: los conflictos familiares, en los que intervienen derechos de niños, personas vulnerables y relaciones personales que requieren respuestas especializadas.

La diferencia central es que la propuesta busca establecer procedimientos específicos para la Justicia de Familia, en lugar de abordar esos conflictos exclusivamente mediante reglas generales.

El ingreso del proyecto a la Legislatura y el tratamiento que viene

El expediente 18834 ingresó por Mesa de Entradas el 17 de noviembre de 2026. La presentación formal marca el inicio de una nueva etapa: el tratamiento legislativo de una reforma que involucra al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial.

El antecedente inmediato fue el trabajo de la subcomisión legislativa que revisó los capítulos sobre adopciones, violencia familiar y de género y restitución internacional de niños, niñas y adolescentes.

La aprobación del proyecto será determinante para conocer cómo se implementará el nuevo sistema, qué organismos tendrán responsabilidades específicas y cuáles serán los plazos para su puesta en funcionamiento.