Neuquén presentó el proyecto tarifario de cara al próximo año: qué beneficios tendrán las empresas y los particulares

El equipo económico de la Municipalidad de Neuquén presentó ante el Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza tarifaria 2027, el cual contempla bonificaciones y descuentos para diversos sectores de la economía de la capital provincial.

El secretario de Finanzas de la Municipalidad, Fernando Schpoliansky habló en La Segunda Mañana por AM550 acerca de los beneficios que traerá el proyecto para empresas y particulares.

En primer lugar expresó: “Presentamos un proyecto de ordenanza tarifaria 2027 que continúa con una serie de bonificaciones y descuentos para diversos sectores de la economía”.

En ese sentido detalló: “En la licencia comercial -que es un tema complejo por la caída del consumo a nivel nacional- habrá un descuento al comercio neuquino del 30%, anteriormente estaba situado en el 20%”. De esta manera, habrá mayor bonificación de la licencia que pagan las empresas o pymes neuquinas.

Con respecto a los particulares, el funcionario provincial sostuvo: “Mantuvimos el descuento neuquino en retributivos, seis de cada diez personas solicitaron el descuento e invitamos a los cuatro de cada diez que faltan a que lo hagan en la página del municipio” y subrayó que “es un 50% de retributivos y baldíos”.

Finalmente se refirió a las patentes. Fernando Schpoliansky manifestó en AM550 que “hubo una corrección porque en los últimos años por haber se aplicaron topes, lo que produjo un desfasaje sobre los modelos 2023 y 2024. Por ese motivo, tomamos el listado de la Asociación de Concesionarios de Argentina, y entonces se hizo una corrección sobre las alícuotas vigentes”.

“Había unos 5.000 vehículos que estaban tributando hasta 5 o 6% dependiendo del modelo cuando la alícuota es del 2,5%, entonces por la aplicación de los topes en esos años se produjo una distorsión en la base imponible”, detalló el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Neuquén.

Y comentó: “Se corrigió eso y los vehículos volverán a pagar el 2,5%”. Para que se corrija la situación, los contribuyentes pueden hacer un reclamo a la Subsecretaría de Ingresos Públicos.

Por otro lado, Schpoliansky indicó que el Presupuesto 2027 es de $619.000 millones y que los ingresos propios por tasas y contribuciones representan el 45% de los recursos. El 55% restante se divide entre coparticipación y regalías hidrocarburíferas.

El proyecto ingresó ayer al Concejo Deliberante de Neuquén y deberá debatirse en el ámbito de las comisiones por los ediles.

La entrevista completa a Fernando Schpoliansky





