El Concejo Deliberante neuquino otorgó un "contundente acompañamiento" al Presupuesto y a la Ordenanza Tarifaria 2026. Fueron aprobados por 13 votos a favor y 5 en contra, consolidando el modelo de gestión que posiciona a Neuquén como la capital más moderna e importante de la Patagonia. El proyecto prevé un total de $557.000 millones, de los cuales el 42% se destinará a obras públicas.

Como cada año, la Municipalidad de Neuquén presentó el 31 de octubre ante el Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto y Tarifaria para el ejercicio 2026. El cálculo asciende a $557.000 millones, con un superávit corriente de $229.761,4 millones, generado sin recurrir a endeudamiento y destinado íntegramente a obras de infraestructura, sello distintivo de la gestión de Gaido.

Entre las obras estratégicas previstas se encuentran la nueva Avenida Mosconi, el tercer edificio del Polo Tecnológico, el Complejo Ambiental, el Parque Solar, el Parque Industrial, el Nodo Vial Ruta 7, nuevos lotes con servicios y la creación de 20 plazas temáticas distribuidas en distintos barrios.

En cuanto a la Tarifaria, se destacó la eliminación de dos tasas de alto impacto para el comercio y la industria, lo que generará un ahorro conjunto estimado en $25.000 millones. A esto se suma la continuidad del programa “Habilita Gratis”, que otorga seis meses de exención total en las cuotas de la Licencia Comercial.

También se incorpora el “Descuento Neuquino” en la tasa por servicio a la propiedad inmueble, con beneficios que van del 10% al 100% según la categoría del contribuyente:

100% para jubilados y pensionados, personas con discapacidad e instituciones sin fines de lucro.

50% para familias neuquinas.

40% para comercios neuquinos.

30% para empresas neuquinas.

10% para otras categorías.

Respecto a patentes, se mantiene la exención del 100% durante los primeros seis meses tanto para autos como para motos. También continúan las alícuotas reducidas para empresas con flota radicada en la ciudad (entre 1,4% y 1%) y los beneficios para vehículos eléctricos (100% de bonificación anual sin tope de valuación) y para híbridos o alternativos (100% los primeros seis meses y 50% los siguientes).

Finalmente, se sostienen los descuentos por contribuyente cumplidor (10%), por pago adelantado del semestre (10%) y por débito automático (5%).