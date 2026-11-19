El Gobierno de Neuquén puso a disposición de la comunidad las versiones digitales de Neuquén Próximo y la Agenda Neuquén 2030, dos herramientas que buscan establecer una hoja de ruta para el desarrollo provincial. Los documentos pueden consultarse online y reúnen los principales lineamientos, objetivos y proyectos previstos para los próximos años.

La planificación fue presentada el lunes 16 de noviembre por el gobernador Rolando Figueroa, junto con el secretario del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE), Rubén Etcheverry. La propuesta apunta a transformar el crecimiento económico y energético de la provincia en oportunidades productivas, infraestructura, equidad territorial y mejores condiciones de vida para la población.

El gobernador Rolando Figueroa presentó los lineamientos de planificación estratégica para el desarrollo provincial.

El programa Neuquén Próximo articula tres horizontes de planificación: la Acción Temprana 2026, que reúne las medidas y acciones en marcha; la Agenda 2030, que establece las prioridades de mediano plazo; y la Visión 2050, que proyecta los desafíos de desarrollo a largo plazo.

En particular, la Agenda Neuquén 2030 organiza el trabajo provincial en seis ejes estratégicos: nodo hídrico y energético; comunidad y bienestar; territorios en red; producción diferenciada, diversificada y generación de empleo; transformación del Estado; y gestión de la dinámica migratoria. Además, establece 67 metas verificables y 190 proyectos estructurantes, con una mirada que contempla las necesidades de las siete regiones de la provincia.

El proceso de elaboración incluyó más de 120 reuniones con representantes de distintos sectores de la comunidad.

Desde el COPADE explicaron que los documentos son resultado de un proceso de planificación que incluyó más de 120 reuniones de trabajo con intendentes, representantes de instituciones, organizaciones sociales y distintos sectores de la comunidad. La intención es que estas herramientas permitan orientar las decisiones públicas y hacer un seguimiento de las prioridades definidas para el futuro de Neuquén.