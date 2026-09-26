Neuquén proyecta un nuevo Hub de Transporte para integrar trenes y colectivos desde el aeropuerto de la Capital

El Gobierno de Neuquén proyecta la puesta en marcha de un nuevo Hub de Transporte que mejore la conectividad estratégica entre las distintas regiones de la provincia, con el objetivo de potenciar el desarrollo turístico a lo largo y a lo ancho de la jurisdicción norpatagónica.

La idea es realizar una convocatoria a profesionales que participen del diseño del nuevo nodo en línea con la finalidad de convertir al Aeropuerto de Neuquén Presidente Perón en un punto de conexión estratégico con otras zonas de la provincia.

El proyecto contempla que, desde el Aeropuerto Presidente Perón de la capital provincial, haya trenes que partan hacia distintos puntos del Valle y colectivos hacia localidades del interior. Además prevé la construcción de un área comercial y un shopping.

En una reciente publicación que realizó en su cuenta de X, el gobernador Rolando Figueroa expresó: “En un encuentro con el Colegio de Arquitectos de Neuquén anunciamos que en menos de un mes convocaremos a un concurso de proyectos para diseñar el nuevo Hub de Transporte, que integrará vuelos, trenes y colectivos, conectando la capital con distintas localidades”.

Además manifestó: “Queremos que sean los profesionales neuquinos quienes aporten su conocimiento y experiencia para pensar esta obra estratégica para una provincia que crece. Planificar el futuro también es generar oportunidades para nuestros profesionales y transformar el crecimiento en infraestructura”.

En el marco del discurso que brindó el martes 22 de septiembre en Casa de Gobierno donde hizo un repaso de los 1.000 días de gestión, Figueroa ponderó el Plan Vial que se desarrolla en toda la provincia y que tiene por objetivo mejorar la conectividad entre las siete regiones que conforman Neuquén.

El nuevo Hub de Transporte que se planifica en Neuquén tiene por objetivo principal mejorar la conectividad de los turistas que llegan vía aérea a la capital provincial y buscan dirigirse a destinos emergentes como por ejemplo, localidades del Alto Neuquino, como así también del Valle.

Rolando Figueroa hizo alusión a un nuevo Hub de Transporte para la provincia el pasado 12 de septiembre, en el marco del aniversario número 122 de Neuquén capital.

“Estamos trabajando para la licitación de todo un hub de transporte en el Aeropuerto de la ciudad de Neuquén”, afirmó Figueroa en ese momento, y explicó que el proyecto contempla integrar distintos medios de transporte.

“Va a ser mucho más importante, en donde va a partir el tren hacia distintos lugares; una terminal de colectivos para que se pueda viajar hasta Neuquén y de acá a distintos puntos. Quiere decir que vamos a tener un hub de transporte integrado”, sentenció.