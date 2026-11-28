El Gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Infraestructura, continúa fortaleciendo la infraestructura educativa en Cutral Co con la construcción de un nuevo Salón de Usos Múltiples y la realización de refacciones en la EPET número 1. La obra registra un avance físico del 9% y se lleva adelante mediante la modalidad de administración delegada al municipio.

El proyecto contempla una superficie de 891 metros cuadrados e incluye la construcción de un nuevo edificio destinado a actividades deportivas y comunitarias. El espacio contará con sanitarios, cocina, depósitos y un entrepiso técnico. También se realizarán adecuaciones en el sistema pluvial y en las instalaciones complementarias para garantizar el funcionamiento del edificio.

Los trabajos que comenzaron en septiembre de 2026, cuentan con un presupuesto de $3.018 millones y tienen un plazo de ejecución que prevé su finalización en mayo de 2027.

La ejecución de esta obra, bajo la modalidad de administración delegada, refleja la articulación institucional entre el Gobierno provincial y el municipio de Cutral Co para dar respuestas ágiles y eficientes a la comunidad educativa. Esta sinergia de gestión no solo optimiza los recursos públicos y consolida la presencia del Estado en el territorio, sino que ratifica la decisión política de jerarquizar la educación pública y técnica como eje estratégico para el desarrollo de la Comarca, garantizando igualdad de oportunidades y mejores condiciones de aprendizaje para las futuras generaciones.

Esta intervención se suma a las mejoras edilicias concretadas en la institución durante 2025 donde se llevó adelante la ampliación de 550 metros cuadrados. Los trabajos, ejecutados por la secretaría de Obras Públicas, incorporaron nuevos espacios áulicos, refacciones para acompañar el crecimiento de la matrícula y una sala de lactancia.

Fundada en 1960, la EPET 1 es una de las instituciones técnicas más emblemáticas de la región de la Comarca. Con más de 1.300 estudiantes y especialidades como Maestro Mayor de Obras, cumple un rol central en la formación técnica de jóvenes de Cutral Co y localidades de la región.

Estas intervenciones forman parte del plan de infraestructura educativa que lleva adelante el Gobierno provincial para fortalecer la educación técnica y acompañar el crecimiento de la matrícula en todo Neuquén. Actualmente, se encuentran en ejecución 65.000 metros cuadrados destinados a escuelas técnicas, en el marco de una planificación que contempla un total de 100.000 metros cuadrados de infraestructura educativa.

El programa incluye la construcción de nuevos edificios, ampliaciones y refacciones en establecimientos de distintas localidades, entre ellos las EPET de Añelo, Rincón de los Sauces, Plottier, San Patricio del Chañar, Centenario, Neuquén capital y Villa La Angostura, además de nuevas instituciones proyectadas para San Martín de los Andes, Chos Malal y Cutral Co.





