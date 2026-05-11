La EPET N°1 fue la institución ganadora del sorteo realizado en el marco del programa provincial ReCreo Neuquén y recibirá una orden de compra equivalente a 7 millones de pesos para adquirir equipamiento destinado a fortalecer sus proyectos educativos. El anuncio se realizó este viernes en la sede del Consejo Provincial de Educación (CPE), durante el cierre de la primera edición del programa, que reunió a escuelas secundarias de toda la provincia en propuestas deportivas y artísticas.

Desde la organización explicaron que el premio podrá utilizarse para la compra de recursos tecnológicos, deportivos o artísticos, según las necesidades que defina la comunidad educativa de la institución de Cutral Co.

La actividad contó con la participación de la presidenta del CPE, Glenda Temi, junto a autoridades educativas provinciales y coordinadores del programa. Durante el acto, los establecimientos participantes siguieron el sorteo a través de una transmisión en vivo por redes sociales.

Estudiantes y docentes siguieron en vivo el anuncio del sorteo provincial

En la presentación, Temi definió a ReCreo como “el programa estrella” del área educativa y destacó que la iniciativa busca fortalecer la participación juvenil a través del deporte, las expresiones artísticas y las experiencias grupales entre estudiantes secundarios de toda la provincia.

Según informaron desde Educación, la edición 2026 ya comenzó y superó ampliamente las expectativas de inscripción, con más de 14.800 estudiantes anotados hasta el momento, unos 5 mil más que el año pasado. Por su parte, el director de Educación Física, Gastón Corroza, señaló que la escuela ganadora podrá distribuir los recursos “en lo que vea necesario para potenciar sus proyectos institucionales”, y remarcó que el proceso se desarrolló bajo criterios de transparencia y equidad.

La EPET N°1 es una de las instituciones técnicas con mayor matrícula de la provincia y actualmente también avanza un proyecto para la construcción de un nuevo SUM deportivo, una obra impulsada por el gobierno provincial y el municipio local