“Será una nueva mini ciudad deportiva”, afirmó Mauricio Serenelli al referirse a la nueva Sala de Actividad Física (SAF) que se construye en el barrio Melipal. La obra dio esta semana un paso clave con el inicio de la colocación del techo y ya alcanzó un 45 por ciento de avance. La inauguración está prevista para febrero de 2027.

El nuevo complejo tendrá una superficie de 1.500 metros cuadrados y se convertirá en el cuarto núcleo deportivo construido con estas características durante la gestión del intendente Mariano Gaido. Se sumará a los espacios ya terminados en los barrios Confluencia, San Lorenzo y Parque Industrial.

El nuevo SAF se levanta en un sector que ya cuenta con una cancha de fútbol, vestuarios externos y una pista de patín. Estos espacios también serán renovados como parte del proyecto y se incorporará iluminación a la cancha, lo que permitirá ampliar su utilización.

Serenelli explicó que, una vez finalizada la colocación del techo, se avanzará en paralelo con las estructuras que luego serán rellenadas con hormigón para conformar las tribunas, los baños, los vestuarios y los pisos. El funcionario estimó que en aproximadamente 15 días el techo estará colocado en su totalidad.

Un espacio preparado para distintas disciplinas

El secretario de Vinculación Estratégica destacó que los SAF construidos durante la gestión de Gaido cuentan con las mismas dimensiones y características de equipamiento. Todos incluyen gradas, baños, vestuarios, calefacción central y piso cementado, además de equipamiento móvil que permite adaptar el espacio según la actividad.

Una vez finalizado el techo, se continuará en paralelo con las estructuras.

La infraestructura está pensada para que una misma cancha pueda utilizarse para básquet, vóley y fútbol, pero también para propuestas como EFI, Taichí y el programa Elijo Activarme. En los distintos centros deportivos de la ciudad participan más de 1.500 personas por día en estas actividades.

El objetivo es que los nuevos gimnasios funcionen como espacios deportivos y recreativos de uso múltiple, capaces de concentrar distintas propuestas para niños, jóvenes y adultos. En el caso de Melipal, además, el nuevo edificio se integrará con los espacios deportivos que ya existen en el sector.

La obra forma parte de una planificación que busca ampliar la infraestructura municipal destinada a la actividad física y reducir la necesidad de recurrir a espacios de otras instituciones para desarrollar propuestas bajo techo.

El objetivo de construir un quinto SAF

En este marco, Serenelli adelantó que el municipio ya trabaja en el proyecto de un quinto SAF y señaló que el objetivo es que pueda construirse en Gregorio Álvarez. “Estamos haciendo todo lo posible para que sea en Gregorio Álvarez”, indicó.

El funcionario explicó que el gimnasio actual de ese barrio presenta un importante deterioro y que, por ese motivo, resulta más conveniente avanzar con una nueva infraestructura antes que realizar una reparación integral del edificio existente.

El desarrollo de estos espacios forma parte de una planificación iniciada hace seis años y medio. Serenelli recordó que, al comienzo de la gestión de Mariano Gaido, la ciudad contaba solamente con cuatro gimnasios cerrados.

En ese momento, para desarrollar actividades bajo techo, el municipio debía realizar convenios con otras instituciones. Con la construcción de nuevos espacios propios, esa situación se modificó y, cuando finalice el SAF de Melipal, Neuquén contará con 10 recintos cerrados destinados al deporte y la actividad física.

Más espacios para niños y jóvenes

Serenelli remarcó que el crecimiento de la infraestructura deportiva tiene un impacto directo en la vida cotidiana de las familias neuquinas. La disponibilidad de gimnasios permite trasladar actividades que antes se desarrollaban en playones al aire libre o espacios compartidos hacia instalaciones cerradas y especialmente preparadas.

“No es lo mismo estar en un playón que dentro de un gimnasio que garantiza un entorno seguro, donde la familia tiene la tranquilidad de saber que sus hijos están cuidados”, sostuvo el funcionario.

Según explicó, la mejora en la infraestructura, junto con el trabajo de los profesores municipales, permite duplicar la cantidad de participantes y fortalecer el deporte de base en cada sector de la capital neuquina. “Los gimnasios en la ciudad de Neuquén generados por la gestión del intendente Mariano Gaido tienen mucho sentido de pertenencia”, concluyó Serenelli.